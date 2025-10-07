A- A+

Sport Elogiado por Daniel Paulista, Derik comenta momento no Sport: "Feliz de ter correspondido" Atacante soma quatro gols e é o artilheiro do clube na Série A do Brasileiro

Responsável por fazer o gol do Sport no empate em 1x1 com o Cruzeiro, no Mineirão, no último domingo (5), o atacante Derik Lacerda afirmou estar feliz com o momento vivido com a camisa rubro-negra. O atleta é o artilheiro do clube na Série A, com quatro gols, ao lado de Lucas Lima.

"Eu fico muito feliz de poder ter vindo nessa mudança do Cuiabá para cá, de ter correspondido dentro de campo, mostrando que vim para ajudar da melhor forma. Estou sendo muito coroado por Deus fazendo gols, ajudando a minha equipe", falou o jogador.

A boa fase do atleta de Derik também foi comentada pelo técnico Daniel Paulista. Logo após o jogo com o Cruzeiro, o treinador não poupou elogios para falar sobre o atacante, que soma apenas 11 partidas com a camisa rubro-negra, mas assumiu a titularidade da equipe e tem caído nas graças do torcedor.

"É mérito do próprio atleta, porque trabalha muito, se esforça, está tendo um entendimento muito bom. Ele veio, primeiramente, todo mundo sabe, para jogar mais pelo lado do campo, que era onde ele vinha jogando no Cuiabá. Colocamos ele como centroavante e ele se encontrou neste momento", comentou o técnico.

"Encontramos um atleta com as características que gostaríamos, de voluntariedade, de ataque à profundidade, de no momento certo vem jogar no pé, mas nunca esquece que jogou na curta, tem que atacar a profundidade para receber passe na frente e, além de tudo, é um atleta alto, que tem volume de jogo pela bola parada. Contribui tanto no aspecto positivo como defensivo", seguiu Daniel.

Diante dos elogios, Derik espera seguir ajudando o Leão nesta quarta-feira (8). Também em Belo Horizonte, o Sport visita o Atlético-MG, em confronto atrasado da 14ª rodada, às 18h, na Arena MRV. O adversário vive fase instável, ocupando a 15ª posição, com 29 pontos. "Sabemos que independente da situação que o Galo está passando, é uma grande equipe também, mas vamos buscar os três pontos e fazer o resultado fora de casa, que é o mais importante", falou o jogador.

