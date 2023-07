Elogiado por Enderson, Juan Xavier agradece sequência de jogos pelo Sport

A- A+

Aos poucos, o garoto da base Juan Xavier vem ganhando espaço no elenco rubro-negro. Diante do Mirassol, no último domingo (9), o meia recebeu a primeira oportunidade como titular do Sport. O jogador de 21 anos substituiu Jorginho e foi elogiado pelo técnico Enderson Moreira.

"Acho que o Juan Xavier fez um baita jogo. Chegou bem, quase fez o gol. A chance mais clara do jogo foi numa finalização dele de cabeça. Fez um jogo muito positivo", disse o treinador na coletiva pós-jogo.

A partida contra o Mirassol foi a terceira consecutiva que Juan Xavier entrou em campo. Contra Ceará e CRB, o jovem entrou no decorrer do segundo tempo.

"Primeiramente só tenho que agradecer a Deus e também a comissão técnica e o Enderson pela oportunidade. Eu venho entrando em alguns jogos, mas contra o Mirassol foi um momento único. Sempre sonhei desde pequeno. Estrear no Leão foi uma coisa maravilhosa", comentou o meia sobre sua sequência.

Ainda sem uma confirmação sobre a volta de Jorginho, que saiu lesionado contra o Ceará, Juan Xavier pode ser utilizado no próximo jogo do Sport na Série B. O Leão entra em campo nesta sexta-feira (14), diante do Atlético-GO.



Veja também

Futebol Com menos cartões recebidos e faltas cometidas, Sport é o time mais disciplinado da Série B