Futebol Elton e Berguinho se colocam à disposição para estrear pelo Náutico diante do Amazonas Volante não foi relacionado no jogo passado, ficando no Recife para aprimorar na parte física, enquanto o atacante chegou a ficar no banco de reservas

O Náutico apresentou nesta quinta (22) os dois novos reforços da equipe para a sequência da temporada 2023: o volante Elton e o atacante Berguinho. A dupla ainda não estreou pelo Timbu e já se colocou à disposição do técnico Fernando Marchiori para o confronto da próxima quarta (28), nos Aflitos, pela 10ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

“Desde quando acertei a saída da Tombense, passei oito dias sem treinar. Por isso, quando cheguei, não fui ao primeiro jogo (contra o Botafogo-PB) para ganhar a parte física, mas no próximo estarei à disposição do treinador”, afirmou Elton, de 33 anos, e com passagens por clubes como Internacional e Bahia.

“Eu venho para ajudar. Tenho experiência, boa rodagem no futebol. Tinha acompanhado os jogos do Náutico e vi a qualidade do grupo. Não é à toa que estamos brigando pela classificação. Os reforços que estão chegando é para subirmos”, declarou, frisando em quais posições pode atuar no meio-campo.

“Há uns quatro anos que jogo mais de primeiro volante, mas minha carreira toda joguei como segundo, chegando à área. Depois de um tempo alguns treinadores falaram que, pela minha qualidade, eu ficaria à frente da zaga para sair jogando.Estou à disposição do treinador para onde ele achar que vou agregar mais à equipe”, completou.

Berguinho, de 26 anos, estava no Volta Redonda antes de acertar com o Náutico. O jogador vem para aumentar as opções na ponta ofensiva da equipe. “Venho para agregar, ajudar os companheiros e o professor no nosso objetivo maior. Sou um ponta, mas costumo me movimentar por dentro, dando opção no meio. Acredito que temos uma grande equipe, com jogadores renomados e vim para dar mais movimentação na frente e conseguir finalizar”, citou.

“Estou muito ansioso para estrear. Tive a oportunidade de ficar no banco no jogo passado e pude sentir aquela energia diferente. É um grande clube e estou muito feliz. Espero que possa estrear no próximo jogo e sair com os três pontos”, frisou.

O Náutico é o atual quinto colocado da Série C, com 15 pontos. O Amazonas é o líder, com 18. O Timbu vem de seis jogos consecutivos sem derrotas, com três vitórias e três empates. O adversário tem um período de invencibilidade ainda maior, com cinco triunfos e três resultado de igualdade nos oito compromissos mais recentes.

