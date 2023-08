Elton minimiza caso envolvendo M.Carvalho e Marchiori e diz que grupo está fechado pelo acesso

A- A+

Um dia depois do caso envolvendo Matheus Carvalho e Fernando Marchiori, após o jogador curtir uma postagem nas redes sociais criticando o treinador, o volante Elton tratou de destacar que o ambiente alvirrubro não foi afetado pelo caso, elogiando o grupo e o foco na busca pelo acesso à Série B do Campeonato Brasileiro.

“O que aconteceu já foi pronunciado via internet e resolvido. Já passei por vários lugares e já vi jogador que ficou chateado, ‘no cantinho’ por não estar jogando, mas aqui não tem isso”, afirmou. “Temos a briga para ver quem vai ser titular. Os treinos são de alta intensidade, com todos disputando vaga. Não vejo jogador falando mal por não estar jogando. Vejo um grupo que quer conquistar o objetivo, ficando entre os oito”, completou.

A explicação de Elton vem justamente após o fato de o volante ter ganho a vaga de titular no jogo passado, diante do CSA, no lugar de Jean Mangabeira, então presença constante na equipe. Além disso, outras mudanças na escalação e na formação do time foram criticadas por parte da torcida nas redes sociais e corroborada inicialmente por Matheus, antes de o atacante apagar a curtida na postagem.

“Desde quando cheguei, ele (Marchiori) não conseguiu manter a mesma equipe em todos os jogos. No último, ele optou por trocar porque acreditou que precisaríamos de mais posse de bola. Comandamos a partida na posse e nas finalizações no primeiro tempo. Tivemos vários escanteios também, mas infelizmente o goleiro deles estava em uma boa tarde e a bola não entrou”, declarou, explicando o 0x0 perante o CSA, nos Aflitos.

O Náutico é o atual sexto colocado da Série C, com 25 pontos. Na próxima rodada, encara o Paysandu, na Curuzu. O Papão está em oitavo, com 23. “Estamos preocupados em permanecer entre os oito. Queremos nos classificar, não importa como. Agora é treinar forte para o jogo. Será uma partida de casa cheia também. Teremos que usar isso ao nosso favor porque eles entrarão pressionados pela torcida para ganhar o jogo”, apontou.



