Em 1ª ata de reunião, Comissão Eleitoral do Santa faz observações às chapas inscritas na eleição

Após reunião realizada na noite da última terça-feira (6), na sede social do Arruda, a nova Comissão Eleitoral do Santa Cruz deu início às análises das chapas inscritas para a eleição do clube, marcada para o próximo dia 12. Nesta terça-feira (7), foi divulgada no site oficial coral a 1ª ata do encontro.

O documento traz observações sobre as três chapas inscritas para o pleito. Uma delas, no entanto, encabeçada por Albertino dos Anjos - Unidos pelo sucesso do Santa Cruz Futebol Clube -, já demonstrou apoio a Bruno Rodrigues, da chapa Reconstrução Coral.

Inscrita às 23h57 da data limite para realizar inscrição para o pleito, a chapa que agora terá Wagner Lima, do Pix coral, como candidato ao Executivo, e Dirceu Cordeiro como vice, recebeu uma série de questionamentos. De acordo com a Comissão, o registro do grupo foi feito via e-mail, indo contra o estatuto coral, que pede que a inscrição seja protocolada na secretaria do clube, no Arruda.

A partir da divulgação da 1ª ata da reunião da Comissão Eleitoral do Santa Cruz, as chapas têm 24h para entregar a documentação solicitada. Já no caso do grupo de Wagner Lima, apresentar algum tipo de recurso até esta quarta-feira (8).

Irregularidades constatadas na chapa de Wagner Lima:

- Inscrição da chapa não foi devidamente protocolada;

- Ausência das autorizações expressa dos candidatos para compor a chapa devidamente assinadas;

- Ausência da cópia, com recibo, da declaração de Imposto de Renda do exercício atual; - Escolha de 162 conselheiros, número menor do que o mínimo definido pelo estatuto, de 220 membros;

- Nomes de conselheiros com duplicidade na mesma planilha, além de outros constando na lista de chapa concorrente, reduzindo para 156 o número de conselheiros;

- Apenas nove mulheres escolhidas para integrar a chapa, não alcançando o percentual mínimo de 10% previsto no estatuto.

Irregularidades constatadas na chapa de Albertino dos Anjos:

- Apresentação de 507 nomes entre Conselheiros Efetivos, Suplentes e Beneméritos sem definição e sem a devida autorização dos candidatos;

- Presença de nomes de conselheiros em outra chapa;

- Ausência de entrega da cópia, com recibo, da declaração de Imposto de Renda do exercício atual;

Irregularidades constatadas na chapa de Bruno Rodrigues:

- Ausência de autorização de pessoas indicadas à Comissão Patrimonial;

- Ausência de assinatura e retificação de data de seis membros do Conselho Deliberativo.

