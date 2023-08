'Em 60 anos de futebol, nunca vi algo do tipo', diz Zico sobre agressão a Pedro

A- A+

Maior ídolo da história do Flamengo, Zico foi homenageado no Maracanã nesta segunda-feira por seus 70 anos de vida, completados em março. Em meio a muitas perguntas, o ex-camisa 10 comentou a agressão sofrida por Pedro pelo ex-preparador físico Pablo Fernández. O eterno craque destacou a gravidade do caso ao citar que, em 60 anos de futebol, "nunca tinha visto algo do tipo".

"São coisas que acontecem dentro do futebol. Perder, ganhar, briga, discussão... Isso sempre acontece. Em um lugar que tem 60 pessoas trabalhando, nem todos estão de acordo. Acho que o importante é você saber resolver o problema. Ter autoridade para ver quem são os responsáveis. As pessoas que estão vivendo o dia a dia. Eu tenho quase 60 anos no futebol e nunca tinha visto algo do tipo. Mas aconteceu. Então tem que ser resolvido", disse o Galinho ao portal Terra.

Zico, o grande nome da geração que conquistou o Mundial de Clubes e a Libertadores de 1981, contou ainda que, mesmo naquela época, a harmonia não era total no elenco. Mas que, ainda assim, os jogadores entravam em campo para "brigar" com o adversário, esquecendo desavenças internas:

"Aquele time de 81 tinha gente que não se falava, mas a gente entrava dentro de campo e a gente tinha que brigar com o adversário, não entre nós. Aliás, cada um vive de uma maneira, cada um tem um pensamento. Você não é obrigado todo dia a abraçar o teu companheiro. O importante é, na hora do treino, estar todo mundo junto, defendendo a tua camisa. E, na hora do jogo, a bronca é com o adversário. Quando você vive em grupo, sempre pode ter alguns problemas, mas o importante é cada um fazer sua função, cumprir aquilo que está no seu contrato e ponto final.", relatou o ídolo flamenguista.

