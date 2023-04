A- A+

Futebol Em 66% dos casos, Náutico avançou na Copa do Brasil ao vencer na ida por um gol de diferença Das 12 vezes que o Timbu saiu na frente por 1x0 ou 2x1 no primeiro jogo, em oito conseguiu se classificar para a etapa seguinte

Ao vencer o Cruzeiro por 1x0, nos Aflitos, pelo duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o Náutico chegou ao 13º momento na história do mata-mata nacional em que abre uma vantagem de um gol de diferença para o confronto da volta. Na maioria dos casos, suficiente para seguir vivo no torneio.

Ao todo, foram oito classificações do Náutico em 12 oportunidades (66% de aproveitamento). O levantamento não leva em consideração vitórias por margem superior a um gol na ida, tampouco partidas que o Timbu eliminou o adversário em confronto único.

Na primeira edição da Copa do Brasil, em 1989, o Náutico venceu o Athletico por 1x0, no Arruda. Na volta, empate em 0x0 no Pinheirão e classificação assegurada para a segunda fase.

No ano seguinte, novo triunfo por 1x0, agora contra o Treze, no Amigão. Na volta, vitória por 2x0, nos Aflitos, na primeira fase. Em 1993, os pernambucanos eliminaram outro nordestino, o CRB, com conquistas por 1x0, em Alagoas, e goleada por 5x0, no Recife, também na abertura da compeitção.

Outro clube de Maceió que sofreu na mão do Náutico foi o CSA. Em 2000, no mata-ma inicial, o Náutico venceu na ida, nos Aflitos, por 2x1, e aumentou a vantagem na volta, com 1x0, no Rei Pelé. Em 2003, outros dois triunfos, por 2x1 e 3x1 em Goiás e Pernambuco, respectivamente, diante do Anapolina, na primeira fase.

O resultado de 1x0 diante do Palmas, em 2006, em Tocantins, deu ao Náutico a vantagem de jogar pelo empate na volta, nos Aflitos, na primeira fase. Mas nem foi preciso: o Timbu venceu por 3x1.

Ainda no Norte, mas agora na abertura da Copa do Brasil de 2006, o Rio Branco/AC foi derrotado duas vezes pelos alvirrubros, sendo 1x0 no Acre e 4x1 no Recife. Em 2008, o Náutico voltou ao Piauí para eliminar o Parnahyba no primeiro mata-mata nacional, com 2x1 como visitante e 6x0 como mandante.

Os últimos triunfos do Náutico neste modelo foram em 2015 e 2018. Há oito anos, na primeira fase, contra o Brasília, vitória por 1x0, fora de casa, e depois por 2x0, em seus domínios. Já no caso mais recente, a classificação ocorreu na terceira fase, após vencer o Cuiabá por 2x1, como visitante, e 1x0, como mandante.

As exceções que preocupam

Em quatro casos, porém, vencer na ida por um gol de diferença não impediu o Náutico de sair eliminado da Copa. Em 1992, o Timbu venceu o Sergipe por 2x1, no Batistão, mas foi derrotado por 2x0 na volta, nos Aflitos, caindo logo na primeira fase.

Na edição posterior, a coincidência que mais preocupa. Há 30 anos, o Náutico também venceu o Cruzeiro por 1x0, mas pela segunda fase. No jogo seguinte, derrota por 2x0, no Mineirão, e adeus ao torneio. Por falar em um adversário mineiro, os pernambucanos até ganharam por 3x2 para o Atlético/MG, na ida, no Recife, mas foram eliminados ao perderem por 1x0, na volta, em Minas Gerais.

Na segunda fase de 2005, o Náutico venceu o Coritiba por 1x0, na ida, nos Aflitos, mas foi desclassificado ao ser derrotado por 3x0, na volta, no Couto Pereira.

Veja também

Futebol Palestra de Zé Roberto motivando Ceará antes de decisão contra o Sport viraliza nas redes