Em ação antirracista, Fortaleza e Vasco omitem jogadores negros da escalação

Fortaleza e Vasco divulgaram suas escalações para a partida desta sábado com uma ação impactante: a omissão dos jogadores negros da lista. A iniciativa, explicada minutos depois por ambos os clubes, foi um movimento conjunto em campanha contra o racismo.

"Foi fácil perceber a ausência dos negros na escalação. E em outras áreas, você também nota? Juntos derrotaremos o racismo", postaram os clubes após a divulgação das escalações completas.

A ação se junta à da CBF que acontecerá ao longo desta rodada, com jogadores se sentando no gramado durante os 30 segundos iniciais de cada jogo, que também terá camisa e vídeo especial com atletas.



O movimento é impulsionado pelos ataques racistas praticados contra o atacante Vinicius Júnior, do Real Madrid, no último domingo, no estádio Mestalla. O posicionamento forte de Vini e a indignação pela repetição dos ataques gerou repercussão mundial de autoridades do futebol e dos governos de Brasil e Espanha, que nos últimos dias têm alinhado medidas conjuntas pela causa antirracista e pela punição dos criminosos envolvidos nos episódios.



Veja o posicionamento completo de Fortaleza e Vasco:



No mercado de trabalho, nas salas de universidades, nos cargos de gerência, na política. Em um país de maioria negra, não é comum vermos pessoas pretas nessas áreas, e isso é reflexo de um racismo que vai muito além do insulto e da injúria. É para derrotá-lo que levantamos essa… pic.twitter.com/s8C6dvq5ei — Fortaleza Esporte Clube (@FortalezaEC) May 27, 2023

