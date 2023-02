Em ação conjunta com FPF e SDS, PM prende oito integrantes de organizadas de Santa e Sport

A- A+

Na última terça-feira (14), oito integrantes de torcidas organizadas de Sport e Santa Cruz foram presas em flagrante. Suspeitos de envolvimento em atos de violência no futebol pernambucano, eles foram autuados por associação criminosa e incitação ao tumulto.

A ação, que visa combater a violência no futebol de Pernambuco, foi a primeira realizada em conjunto envolvendo a Secretária de Defesa Social (SDS), Polícia Militar e a Federação Pernambucana de Futebol (FPF), que haviam sido divulgadas no final do mês de janeiro.

De acordo com o divulgado pela FPF, a Polícia Civil e a PM conduziram os suspeitos para a delegacia de plantão do Varadouro, em Olinda. Com eles, "cinco celulares foram apreendidos e uma quantidade considerável de fogos de artifícios que seriam utilizados no confronto".

Ainda segundo a entidade que comanda o futebol local, a ocorrência aconteceu após a SDS receber a informação sobre uma possível briga entre as torcidas organizadas, motivada pelo falecimento de um membro da Torcida Jovem do Sport no dia 13 de fevereiro, após uma briga na qual havia acontecido dias antes.

Conforme os órgãos, mais prisões devem ser realizadas nos próximos dias.

