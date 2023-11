A- A+

Brasileirão Em agosto, vidente fez previsão de que o Botafogo não seria campeão do Brasileirão; Veja o vídeo Ao participar do podcast "Papagaio Falante", a sensitiva Mãe Michelly da Cigana afirmou que a taça seria levantada por Flamengo ou Palmeiras

No dia 11 de agosto, a vidente Mãe Michelly da Cigana fez uma previsão: o Botafogo não seria o campeão da Série A do Campeonato Brasileiro. À época, o Glorioso possuía 13 pontos de vantagem em relação ao vice-líder, além de 85,7% de chance de conquistar o título, de acordo com as estatísticas do departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Atualmente, após o empate com o Santos no último domingo (26), o alvinegro, que caiu para a terceira posição na tabela, possui, segundo as mesmas estatísticas atualizadas da UFMG, apenas 18,5% de chance de levantar a taça.

A sensitiva deu a declaração ao participar do podcast "Papagaio Falante", apresentado por Sérgio Mallandro e Renato Rabelo. Na entrevista, a Mãe Michelly da Cigana afirmou, segundo as cartas, que o Botafogo não seria campeão, mas que o título ficaria com Flamengo ou Palmeiras.

“Não vai ser campeão. Nas últimas rodadas, vai dar um problema para eles. Isso aqui é o povo cigano, a praça, e aqui - nas cartas - dizendo que não. Eles me mandando dizer que não”, declarou a vidente no podcast.

Sobre o Flamengo, Mãe Michelly declarou:

“Ele não está tão fora assim, não. Ele está na luta, tem possibilidades. E tem mais alguém aí também. Mas eles vão ter que tomar cuidado, vão sofrer algumas perdas até lá. Isso (apontando para uma carta) é estrela brilhando, é recomeço. Pode ter dado uma baixada, se perdeu. Mas se reformula e vem”, afirmou.

Na briga pela taça, de acordo com as mesmas estatísticas citadas acima, o Flamengo, segundo colocado com 63 pontos, que é a mesma do líder Palmeiras, possui atualmente 19,1% de chance de ser campeão, enquanto o Verdão, que ocupa o primeiro lugar na tabela por conta da vantagem no saldo de gols, lidera com 55,3%.

Veja também

Mercado da bola Algoz do Brasil no Mundial sub-17, Echeverri é sondado por oito clubes europeus