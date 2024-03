A- A+

Sport Em alta, Gustavo Coutinho mira conquistas pelo Sport: "Acima do 'eu', está o elenco" Camisa nove é o artilheiro do clube na temporada, com sete gols marcados

Depois de uma primeira passagem apagada pelo Sport em 2022, Gustavo Coutinho tem sido 'o cara' do ataque rubro-negro neste início de temporada. Contratado pela equipe pernambucana junto ao Fortaleza, o atacante vem conquistando a confiança da torcida ao passar dos jogos.

Até o momento, o camisa 9 entrou em campo 12 vezes pelo Leão em 2024 e participou ativamente de nove gols da equipe: são duas bolas na rede e duas assistências para a conta do centroavante de 25 anos.

"Fico feliz com essa marca, pois é sinal que o trabalho vem sendo bem desempenhado. Meus companheiros têm me ajudado bastante me dando assistências. Espero dar continuidade, quero fazer muitos gols pelo Sport", salientou.

Apesar da boa fase, que vem desde o ano passado, quando foi artilheiro da Série B pelo Atlético-GO, Coutinho enfatizou que as metas do clube sempre estarão acima dos seus objetivos pessoais. O jogador espera conquistar títulos com o Sport.

"Acima do "eu", está o elenco. O Sport chegou nas duas últimas finais da Copa do Nordeste e esperamos chegar novamente para conquistar o título. O clube está acima de mim. É óbvio que vou buscar a artilharia, porque fazendo gols ficamos mais perto das vitórias, mas o que importa são os objetivos do clube", ressaltou.

Veja também

Futebol Clássicos entre Santa Cruz e Sport terão torcida única nas semifinais do Pernambucano