Em alta no Sport, Mariano Soso iguala melhor início de trabalho da carreira

O técnico Mariano Soso igualou, pelo Sport, o melhor início de trabalho da carreira. De acordo com levantamento feito pela reportagem da Folha de Pernambuco, o treinador já alcançou, até aqui, nove vitórias, um empate e duas derrotas pelo Rubro-negro (83,3% de aproveitamento), números mais altos que já conquistou em um recorte de 12 jogos.

O primeiro trabalho de expressão do técnico argentino foi no Cuzco Fútbol Club, quando ainda era conhecido como Real Garcilaso, em 2015. Lá, conquistou o segundo melhor aproveitamento nos primeiros 12 jogos da carreira. Foram nove vitórias, um empate e duas derrotas.

Após isso, se transferiu para o Sporting Cristal, também do Peru, em 2016. Nos primeiros 12 jogos, foram cinco vitórias, cinco empates e uma derrota. Em números absolutos, Soso comandou a equipe por 54 partidas e conquistou o Campeonato Peruano daquele ano, seu primeiro e único título da sua carreira até aqui.

Mariano Soso passou ainda por Gimnasia, em 2017, Emelec, em 2018, Defensa y Justicia, em 2019, San Lorenzo, entre 2020 e 2021 e O'Higgins, em 2022. O último clube que dirigiu foi o FBC Melgar, no ano passado, que foi seu melhor trabalho desde o ápice no Sporting Cristal, e que chamou a atenção da diretoria do Sport.

Altos e baixos no Sport



Apesar dos bons números, o cenário de Mariano Soso no Sport ainda é de turbulência. O principal ponto do trabalho até aqui foi a classificação antecipada para as semifinais do Campeonato Pernambucano, em que o clube é líder, com 21 pontos, e não pode mais ser alcançado. Ainda assim, as derrotas para o Retrô por 4x2 no Estadual, e para o Bahia por 2x1 na estreia da Copa do Nordeste também chamam atenção.

Neste início de trabalho, o técnico em como carcaterística aplicar escalações diferentes jogo após jogo, para usar o Estadual como uma forma de rodar e conhecer melhor o elenco.

Em busca de melhorar esse retrospecto, o Sport se prepara para enfrentar o Náutico, neste sábado (24), nos Aflitos, às 16h30, pela última rodada do Estadual. O Rubro-negro apenas cumpre tabela, enquanto o Alvirrubro precisa da vitória para ter chances de se classificar diretamente para as semifinais.



Três melhores inícios de trabalho de Mariano Soso:

1° - Sport (2024): 9 vitórias e 1 empate e 2 derrotas

2° - Cuzco Fútbol Club (2015): 9 vitórias, 1 empate e 2 derrotas

3° - Sporting Cristal (2016): 5 vitórias, 5 empates e 2 derrota

Confira o levantamento dos primeiros 12 jogos de Mariano Soso por cada clube que passou:

Cuzco Fútbol Club (2015): 9 vitórias, 1 empate e 2 derrotas

Sporting Cristal (2016): 5 vitórias, 5 empates e 2 derrotas

Gimnasia (2017): 4 vitórias, 1 empate e 7 derrotas

Emelec (2018): 6 vitórias, 2 empates e 4 derrotas

Defensa y Justicia (2019): 4 vitórias, 1 empate e 6 derrotas

O'Higgins (2022): 5 vitórias, 4 empates e 3 derrotas

FBC Melgar (2023): 3 vitórias, 6 empates e 3 derrotas

Sport (2024): 9 vitórias, 1 empate e 2 derrotas

*levantamento feito pela Folha de Pernambuco

*levantament só leva em consideração clubes em que o treinador disputou pelo menos 12 jogos

