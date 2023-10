A- A+

FUTEBOL INTERNACIONAL Em alta, Vinícius Jr. renova contrato com Real Madrid até 2027 Camisa 7 do clube merengue é um dos principais jogadores do mundo atualmente

O brasileiro Vinícius Jr., uma das principais referências brasileiras no futebol atualmente, renovou contrato com o Real Madrid até junho de 2027. O anúncio oficial aconteceu nesta terça-feira (31), por meio das redes sociais do clube espanhol.



Vinícius Júnior chegou ao Real Madrid em 2018, quando tinha apenas 18 anos, após ser vendido pelo Flamengo. De lá para cá, apesar dos altos e baixos que fazem parte da adaptação de qualquer jogador na Europa, o atacante conquistou seu espaço no clube e se tornou um dos principais destaques do time nas últimas temporadas.

Ao todo, o brasileiro possui 235 partidas pelo time, com 63 gols marcados. Dentre as conquistas, estão nove títulos até o momento, com destaque para a Liga dos Campeões, com direito a gol na final sobre o Liverpool, na temporada 2021/22, e o Mundial de Clubes na temporada seguinte, quando foi eleito como Melhor Jogador da competição. Atualmente, Vinícius Jr. também é dono da camisa 7 do Real Madrid, usada por algumas das maiores lendas do clube, como Raul e Cristiano Ronaldo.

O anúncio da renovação chega um dia após Vinícius Jr. figurar na sexta colocação da Bola de Ouro, prêmio organizado pela revista France Football para a eleição dos melhores jogadores do mundo. Com o resultado da votação, o atacante se tornou o brasileiro com a melhor colocação na premiação desde o goleiro Alisson, do Liverpool, que foi o sétimo da lista de 2019.

Na premiação, Vini também conquistou o "Prêmio Sócrates", reconhecendo causas sociais do jogador e sua luta contra o racismo.

