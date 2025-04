A- A+

FUTEBOL Em anúncio de renovação com Liverpool, Salah chama atenção com relógio de R$ 5,4 milhões Egípcio ficará em Anfield até 2027; ele usava um Richard Mille RM 17-02

O atacante Mohamed Salah encerrou meses de especulações sobre seu futuro ao assinar um novo contrato com o Liverpool, confirmou o clube inglês na manhã desta sexta-feira. Com a renovação, o astro egípcio permanece em Anfield até 2027, completando uma década vestindo a camisa dos Reds.

Aos 32 anos, o contrato anterior de Salah expiraria no fim da temporada atual, o que gerou rumores sobre uma possível transferência para o futebol da Arábia Saudita. No entanto, o jogador optou por manter seu legado em Merseyside.

Durante o anúncio oficial, as atenções também se voltaram para o pulso do camisa 11. Salah apareceu nas fotos, de acordo com a página especializada em relógios Insane Luxury Life, com um raro relógio Richard Mille RM 17-02, feito em cerâmica azul TZP e ouro rosa 18k.





A peça, de edição limitada — apenas 30 unidades foram produzidas — tem preço de varejo estimado em US$ 950 mil (cerca de R$ 5,4 milhões) e valor de mercado próximo de US$ 700 mil (cerca de R$ 4 milhões).

O modelo é equipado com um movimento turbilhão de corda manual, considerado um dos mecanismos mais sofisticados da relojoaria de luxo. Com 40,1 mm de diâmetro e apenas 4,65 mm de espessura, alia design refinado a alta complexidade técnica. O relógio ainda é resistente à água até 50 metros, graças a anéis de vedação de nitrilo.

