Em apresentação, Bruno Mezenga se vê como "9 de ofício" para ajudar o Náutico na Série C

Chegou o ‘9 de ofício’. O Náutico apresentou nesta quinta (25) o centroavante Bruno Mezenga, de 35 anos, que estava no Água Santa. O jogador vem com a missão de melhorar o desempenho do setor ofensivo do Timbu, que marcou apenas um gol nos últimos cinco jogos, repetindo o fraco aproveitamento visto também no recorte final da Série B do Campeonato Brasileiro.

Centroavante nato



“No futebol brasileiro, é difícil achar o ‘9’ da moda antiga, centroavante de área e mais definidor. Temos Paulo Sérgio, que é um excelente jogador e já trabalhei com ele na base do Flamengo. Dispensa comentários, mas é um centroavante que não é um ‘9’ de ofício porque ele gosta mais de sair e ter contato com a bola”, explicou Bruno.



O desejo do Náutico em trazer Bruno é antigo. O clube também tentou a vinda do atleta no início da temporada, mas o acerto só ocorreu após o término do Campeonato Paulista. “As coisas sempre acontecem no momento certo. Na época, houve uma sondagem, mas eu ainda tinha contrato com o Água Santa, que queria que eu ficasse para o Paulistão por conta dos resultados na temporada passada. Dessa vez, como o contrato acabou, houve novamente o convite. Fiquei feliz pelo reconhecimento do trabalho e pela confiança que estão depositando no meu futebol”, apontou.



O atacante não entra em campo desde o dia 3 de março. Nos 12 jogos que fez pelo Água Santa no Paulistão 2024, Bruno marcou apenas um gol. O experiente atleta tem passagens também por Flamengo, São Caetano, Vila Nova, Ferroviária, Goiás, CSA e Santos, além de ter atuado na Turquia e na Tailândia.



“Estou sem jogar desde o final do Paulistão. A diferença é mais no ritmo de jogo, mas estou trabalhando no dia a dia para não atropelar as coisas. Espero estrear em breve para ajudar o Náutico”, declarou.



O próximo compromisso do Náutico é sábado (27), contra o ABC, no Frasqueirão, pela segunda rodada da Série C. O Timbu não vence o Elefante como visitante desde 2017, quando bateu os potiguares por 1x0, pela Série B. De lá para cá, em jogos disputados em Natal, os pernambucanos tiveram três derrotas, sendo duas por 2x0, pelas Séries C de 2018 e 2019, e 3x1, nas quartas de final da Copa do Nordeste de 2023.



E o apelido?



Na apresentação de Bruno nas redes sociais, o Náutico fez uma brincadeira com o apelido “Mezenga” que o jogador herdou e passou a utilizar profissionalmente. História que o atleta se acostumou a contar nos últimos anos.



“Mezenga veio realmente da novela “Rei do Gado”. Não é meu sobrenome. Veio através de um treinador noveleiro. Tinham três Brunos e aí ele falou que eu seria o Mezenga. Acabou pegando esse apelido. Estou acostumado a sempre ouvir as pessoas perguntando disso”, brincou.

