Futebol Em apresentação, Joécio se emociona ao falar do pai, torcedor alvirrubro falecido em 2022 Novo zagueiro do Náutico chegou para reforçar o clube na sequência final da Série C do Campeonato Brasileiro

Vestir a camisa do Náutico terá um sabor especial para o zagueiro Joécio, de 37 anos. Algo que vai além da oportunidade de atuar em seu estado de origem - o defensor é de Surubim, no agreste pernambuco, e atuará pela primeira vez em um representante do Trio de Ferro da Capital. Isso porque o pai do defensor, José Adelino, falecido em 2022, era torcedor alvirrubro. Emocionado ao falar sobre o assunto, o jogador revelou a alegria da família por atuar no Timbu.

“Não tem como mensurar a alegria. É imensa. Não somente minha, mas de boa parte da minha família quando soube da notícia. Principalmente para mim, que sou de Surubim. O sonho de todo jogador do estado é atuar em um grande clube. Comigo não foi diferente. Quando recebi a ligação, já mostrei interesse de vir para cá”, afirmou.

“Só gostaria que ele (o pai) estivesse vivo nesse momento. Por pouco ele não viu, foi embora ano passado. Minha mãe está feliz, meus irmãos também. Isso é uma alegria. Vou procurar fazer o máximo e conquistar o objetivo do clube neste ano, que é o acesso, e não vai haver alegria maior para mim. Isso (subida de divisão) vai ser para ele.", completou.

O zagueiro já estreou pelo Náutico, entrando no decorrer da partida contra o Operário-PR, na rodada passada da Série C. No Timbu, ele brigará por espaço com Odivan, Denilson, Wesley Junio, Danilo e Richardson.

Aos 37 anos, Joécio tem passagem pelo Porto, de Caruaru, além de já ter jogado por clubes como Campinense, ABC, São Caetano e Sampaio Corrêa.



