Campeonato Pernambucano Em atmosfera vermelha e preta, Sport leva a melhor contra Santa Cruz e está na final do PE Partida teve recorde de público do estádio em jogos de futebol; decisão foi a partir da marca penal

Diante de 45.492 mil dos seus torcedores, o Sport fez o dever de casa e venceu o Santa Cruz, avançando à fase final do Campeonato Pernambucano deste ano. Com o tempo regulamentar da partida encerrado em 0 a 0, o resultado veio dos lances da marca penal, com gol de Barletta.

A partida aconteceu na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

A primeira chance clara do jogo em favor do Leão aconteceu já aos quatro minutos, com Felipinho, em cobrança de escanteio. A chance que poderia abrir o placar acabou convertida em um chute por cima do goleiro coral.

Em rápida resposta, o atacante João Diogo aparece um minuto depois, mas a defesa rubro-negra é quem leva a melhor.

Na sequência, William salva a meta do Tricolor de forma antecipada, após cruzamento de Fabrício Dominguez. O arqueiro foi o destaque do clube visitante durante a primeira etapa do jogo.

Aos 14 minutos, querendo abrir vantagem mesmo à distância e ampliar a superioridade do Sport, Lucas Lima bate de fora da área, mas defesa coral se mostra eficiente novamente.

Instantes depois, William outra vez se desdobra na meta e afasta o perigo para o Santa Cruz. Dessa vez, chute veio a partir de de Romarinho.

Passados mais de 20 minutos, Thiaguinho investe em uma forte cabeçada. Porém, manda por cima.

Na metade do primeiro tempo, a partida precisa ser interrompida depois de Barletta sofrer um choque. Caído ao gramado, ele recebe atendimento médico. Mais à frente, quem vai ao chão machucado é Coutinho, após lance apertado com Rafael Pereira. Ele também recebe atendimento médico em campo.

A partida é acrescida em seis minutos, mas nada muda no placar e os times retornam aos vestiários zerados. O Leão é bastante vaiado pela torcida.

Com a pressão ainda maior, Sport e Santa Cruz retornam do intervalo em um ritmo mais acelerado.

Logo aos dois minutos da etapa complementar, o técnico Mariano Soso recebe cartão amarelo por reclamação. Deborah Cecília Cruz conta até três e mostra o cartão.

Buscando estender a sua superioridade também na etapa complementar, o Sport bota perigo em duas oportunidades seguidas com Lucas Lima, mas o goleiro William salva.

Aos 17 minutos, o Sport marcou um gol com Barletta, mas depois de 14 minutos de análise via VAR, ele foi anulado, por impedimento. A decisão foi bastante criticada pela massa rubro-negra.

Para recompor o tempo de jogo perdido, a arbitragem concedeu mais 15 minutos de acréscimos.

Em consequência à pausa, o ritmo do jogo, que vinha se mantendo mais veloz que no primeiro tempo, acabou truncado, com poucas chances de criança em perigo, tendo acontecido só uma chance clara após a paralisação, já aos 59 minutos, com Lucas Ramon cabeceando a trave. A decisão foi levada à marca penal.

Um minuto depois, o treinador Mariano Soso, já amarelado, foi expulso do jogo por estar reclamando da arbitragem outra vez. Na saída ao vestiário, ele foi bastante xingado pela torcida do Sport.

Pênaltis

O primeiro a bater o pênalti foi o Sport. Com Gustavo Coutinho, abriu a vantagem.

Lucas Siqueira, sob fortes vaias, foi o primeiro do Santa Cruz a bater, e deixou tudo igual.

Segundo na linha de cobrança, Zé Roberto marcou o segundo gol.

Com as vaias novamente ecoando na Arena de Pernambuco, Gilvan outra vez deixou tudo igual.

Ortiz, na sequência, mandou firme para o fundo das redes.

Apesar de ser um dos mais experientes no elenco coral, Toty, quarto a bater para o Tricolor, foi o primeiro a perder na disputa penal.

Pablo Diego continuou a garantir vantagem, deixando o seu.

Buscando recuperação na disputa de pênaltis, Felipe Cardoso é acionado. E faz bonito, balançando as redes.

Com a responsabilidade de poder garantir o Sport na final estadual, Barletta assumiu o desafio e fez bonito, fazendo a rede balançar.



Recorde nas arquibancadas

Os 45.492 mil ingressos comprados pela torcida do Sport para este sábado marcaram o recorde de público na Arena de Pernambuco em jogos de futebol

Ficha do jogo

Sport 0 (5)

Caíque França; Fabrício Domínguez (Rosales), Alisson Cassiano, Luciano Castán e Felipinho (Lucas Ramon); Felipe, Alan Ruiz (Tití Ortiz) e Lucas Lima (Zé Roberto); Chrystian Barletta, Romarinho (Pablo Dyego) e Gustavo Coutinho. Técnico: Mariano Soso.

Santa Cruz 0 (3)

William Assmann; Toty, Ítalo Melo, Rafael Pereira (Ruan Robert) e João Victor; Caio Mello (Henrique Lordelo), Lucas Siqueira e Matheus Melo (Gabriel Cardoso); João Diogo, Thiaguinho (João Pedro) e Pedro Bortoluzo (Gilvan). Técnico: Itamar Schülle.

Local: Arena de Pernambuco

Árbitra: Deborah Cecília Cruz Correia (FIFA)

Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Júnior e José Romão da Silva Neto

VAR: José Woshington

Cartões amarelos: Alan Ruiz, Fabrício Domínguez, Mariano Soso, Luciano Castán (Sport); Lucas Siqueira, Gilvan, William (Santa Cruz)

Cartão vermelho: Mariano Soso (Sport)

Público: 45.492 torcedores

Renda: R$1.320.130,00

