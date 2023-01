Em atuação histórica, Lebron James bate recordes e está perto de ser o maior pontuador da NBA

A- A+

Em mais uma partida histórica, Lebron James, aos 38 anos, segue fazendo história na NBA. No confronto doméstico contra o Los Angeles Clippers. O astro do Los Angeles Lakers anotou um total de 46 pontos na madrugada desta quarta-feira (25). Contudo, a excelente atuação do astro não garantiu a vitória no clássico da cidade californiana, melhor para os Clippers, que venceram por 133x115.

Contudo, a derrota não foi o suficiente para ofuscar os feitos de Lebron. O Rei fez um jogo histórico. Com a pontuação atingida na última noite, James se tornou o primeiro jogador da história da liga a marcar mais de 40 pontos contra todos os 30 times da NBA.

Ainda mais, não foi apenas essa marca atingida na noite. Lebron também atualizou sua melhor performance de bolas de três pontos em uma só partida. O camisa de número seis acertou nove bolas de fora do perímetro. Superando sua antiga marca, que era de oito bolas.

Com isso, King James se aproxima cada dia mais de ultrapassar o lendário Kareem Abdul-Jabbar como o maior cestinha da NBA. O antigo pivô anotou ao todo 38.387 pontos ao longo dos 20 anos de carreira. Por outro lado, Lebron alcançou os 38.210 pontos. Estando a 177 pontos de igualar o recorde.

Se do ponto de vista individual as coisas andam bem para o experiente atleta, coletivamente os Lakers decepcionam. A equipe dourada e roxa está na 13ª posição (22v-26d), fora das seis primeiras colocações que levam direto para a pós-temporada. E longe até mesmo de disputar o play-in (eliminatórias em jogos únicos do 7º ao 10º colocado). Por outro lado, os Clippers estão no quinto lugar (26v-24d) sendo comandados pelas boas e regulares atuações do também astro Kawhi Leonard, que nessa madrugada anotou 25 pontos.

