Copa do Brasil Em BH, Santa é dominado pelo América/MG, perde e dá adeus à Copa do Brasil Em confronto válido pela segunda fase, Tricolor viu goleiro Michael brilhar, mas perdeu para os mineiros

O sonho de ir mais longe na Copa do Brasil chegou ao fim para o Santa Cruz. Na noite desta terça-feira (14), o Tricolor teve seu maior desafio na temporada, contra uma equipe da Série A. E quem olha apenas para o placar, se engana com o amplo domínio sofrido pelo Santa, no Independência, em Belo Horizonte. Em duelo que valia R$ 2,1 milhões, o time pernambucano perdeu para o América/MG por 1x0, em confronto válido pela segunda fase e se despediu do torneio nacional. Agora, a Cobra Coral volta as atenções para a Copa do Nordeste, onde neste sábado encara o Sport, na Arena de Pernambuco.

Se não fosse pelo goleiro Michael, a classificação do América à segunda fase teria sido encaminhada com facilidade no primeiro tempo. Assim como tem sido nos últimos jogos, o goleiro tricolor foi o grande destaque da equipe dentro de campo. Foram pelo menos quatro boas intervenções para impedir que o Coelho abrisse o placar mais cedo. Além disso, o arqueiro ainda viu Aloísio ter um gol anulado por impedimento.

Os donos da casa apostavam em triangulações e na transição rápida para penetrar na zaga pernambucana, e foi assim que chegou ao gol já nos acréscimos. Principal nome dos mineiros no confronto, Benítez aproveitou bola disputada por Aloísio e Italo Melo para bater no canto de Michael e deixar os mandantes em vantagem, aos 46 minutos.

Presa fácil, a Cobra Coral tinha dificuldades na construção e, ainda na etapa inicial, perdeu Maranhão - válvula de escape pelo lado esquerdo - com lesão na panturrilha. Chiquinho foi acionado, mas pouco conseguiu produzir.

O meia recém-contratado, aliás, foi responsável por tirar o grito de gol da garganta dos tricolores no início do segundo tempo, porém, estava em posição irregular no lance. O Coelho também chegou a balançar as redes com Alê. Contudo, o árbitro identificou toque de mão do volante. Com o placar favorável, o América empilhava chances desperdiçadas. A maioria delas parando em Michael. Enquanto o Santa, entre uma espetada e outra, tentava incomodar o setor defensivo mandante, mas sem eficácia nas finalizações.

Ficha do jogo

América/MG 1

Matheus Cavichioli; Arthur (Nino Paraíba), Maidana, Ricardo Silva e Marlon; Alê, Juninho e Benítez (Martínez); Matheusinho (Adyson), Felipe Azevedo (Everaldo) e Aloísio (Mikael). Técnico: Vagner Mancini.

Santa Cruz 0

Michael; Jefferson Feijão (Jadson), Italo Melo, Alemão e Marcus Vinícius (Italo Silva); Anderson Paulista (Gabriel Cardoso), Arthur, Felipe Gedoz (Dayvid) e Maranhão (Chiquinho); Lucas Silva e Pipico. Técnico: Ranielle Ribeiro.

Estádio: Independência (Belo Horizonte/MG)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (FIFA-SC)

Assistentes: Thiaggo Americano Labes e Bruno Muller (ambos de SC)

Gols: Benítez, aos 46' do 1T (AME)

Cartões amarelos: Martínez (AME); Pipico (STA)

