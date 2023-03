A- A+

Sport Em boa fase, Cariús acredita que Clássico dos Clássicos será "decidido nos detalhes" Com cinco assistências na temporada, lateral-esquerdo enfatizou bom momento do Sport no ano

Com o Sport passando por cima dos adversários neste início de temporada, fica difícil apontar apenas um destaque entre os atletas do elenco. Na última quarta-feira (1), contra o Íbis, por exemplo, Luciano Juba voltou a brilhar ao marcar dois gols. No entanto, Igor Cariús teve grande atuação ao dar duas assistências para os tentos marcados por Jorginho e Labandeira.

Contratado para esta temporada, o lateral-esquerdo de 29 anos chegou ao clube para substituir Sander e tem caído nas graças da torcida. Até o momento, já são cinco passes para gols no ano - quatro no Estadual e uma pelo Nordestão. "Estou podendo retribuir para a equipe, dando mais assistências. Estou feliz pelo momento que estou vivendo, pelo momento que estamos vivendo no campeonato", falou.

Buscando seguir ajudando o Leão na temporada, Cariús está com o pensamento voltado para o Clássico dos Clássicos deste sábado (4), nos Aflitos. O jogador acredita que, apesar da boa fase vivida pelo Sport, o confronto será decidido nos detalhes.

"Não temos muito tempo para treinar. Agora é ver vídeos do adversários, ir na base da conversa, para chegarmos bem no sábado e fazer um grande jogo", começou.

"Sabemos da qualidade que o adversário tem, sabemos da nossa, vai ser um clássico bem movimentado. Os dois estão vindo de bons jogos, a gente vive um momento bom. Tem tudo para ser um grande jogo, clássico, assim como final, é decidido em detalhes, e que os detalhes estejam ao nosso lado", finalizou.

