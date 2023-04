A- A+

Copa do Brasil Em boa fase, Sport estreia na Copa do Brasil diante do Coritiba, no Couto Pereira Confronto válido pela terceira fase acontece às 19h desta quarta-feira (12)

Após acumular fracassos nas últimas quatro temporadas, o Sport volta a entrar em ação na Copa do Brasil na noite desta quarta-feira. Às 19h, o campeão de 2008 visita o Coritiba, no Couto Pereira, pela terceira fase do mata-mata nacional. O duelo de volta acontece no próximo dia 25, na Ilha do Retiro. Diferente das eliminações para Tombense, Brusque, Juazeirense e Altos, o Rubro-negro chega na competição em alta, com o melhor ataque do Brasil em 2023 e prestes a jogar duas decisões no ano.

Com 55 gols feitos e apenas 11 sofridos, o Rubro-negro tem 84% de aproveitamento nos compromissos da temporada. Em 23 jogos, foram 18 vitórias, quatro empates e uma única derrota. E diferente do Verdão, o Rubro-negro dará nesta quarta o pontapé em uma sequência pesada de jogos. Nos próximos dias, encara o Retrô, pela final do Estadual, e a partir da próxima semana, o Ceará, pela decisão da Copa do Nordeste.

O clube do Paraná, por sua vez, entrou em campo pela última vez em meados de março. Isso porque foi eliminado precocemente do Estadual e só disputa a Copa do Brasil até o começo da Série A no final de semana. Com tanto tempo distante da torcida, o Couto Pereira terá casa cheia para apoiar o Coxa. Foram vendidos 30 mil ingressos de forma antecipada para o confronto.

Ex-jogador do clube paranaense, o zagueiro Sabino reconheceu as dificuldades que serão encontradas pelo Sport. O defensor pediu concentração para o time conseguir obter um resultado positivo. "Conheço bem o estádio, a torcida, a atmosfera que criam aqui no Couto Pereira. O jogo será difícil, mas viemos preparados para qualquer tipo de adversidade, qualquer tipo de confronto. Será um jogo muito importante para nós, difícil, mas estamos preparados. Temos que desempenhar o melhor futebol possível, ter concentração do começo ao fim será fundamental", pontuou.

Olho na premiação

Só por ter carimbado a ida à final da Copa do Nordeste, o Sport já tem garantido no regional R$ 5,7 milhões, caso fique com o vice-campeonato. Se ficar com o título, o montante sobe para R$ 6,4 milhões. A classificação perante o Coxa na Copa do Brasil pode alavancar ainda mais o lado financeiro da vida rubro-negra. Se avançar às oitavas, o Leão embolsa R$ 3,3 milhões. Receita importante para auxiliar nas contas da temporada.

Ficha técnica

Coritiba

Gabriel; Natanael, Bruno Viana, Kuscevic e Victor Luís; Andrey, Liziero e Júnior Urso; Willian Pottker, Alef Manga e Rodrigo Pinho. Técnico: Antônio Oliveira.

Sport

Renan; Ewerthon, Thyere, Sabino e Igor Cariús; Ronaldo, Fabinho e Jorginho; Labandeira, Luciano Juba e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

Estádio: Couto Pereira (Curitiba/PR)

Horário: 19h

Árbitro: Leandro Vuaden (RS)

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Lúcio Beiersdorf Flor (RS)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (FIFA/RJ)

Transmissão: SporTV e Premiere.

