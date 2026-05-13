Em bom momento no campo, Sport celebra 121 anos; celebrações seguem até o fim de semana

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ANIVERSÁRIO Em bom momento em 2026, Sport celebra 121 anos Ilha do Retiro recebeu dezenas de rubro-negros na sede para comemorar aniversário do clube

Em meio às dúvidas que pairavam sobre a Ilha do Retiro no início da temporada, o Sport chegou aos 121 anos com motivos para celebrar. Reencontrando-se esportivamente com o torcedor, o Leão recebeu dezenas de rubro-negros, em sua sede social, na noite desta quarta-feira (13).





A programação teve início às 18h, com a tradicional missa em Ação de Graças, comandada pelo padre Luiz Eduardo Gabriel, na presença do presidente Matheus Souto Maior e do vice Kadico Pereira.

À reportagem, o atual mandatário rubro-negro falou dos desafios à frente do clube e projetou um ano com êxitos no departamento de futebol, após um início de temporada com dificuldades.

“Temos sete meses de gestão pela frente. O grande desafio é financeiro, de conseguir encontrar uma engenharia onde consigamos passar bem neste ano. Mas estamos todos empenhados em fazer com que isso aconteça de maneira menos tensa”, declarou Matheus.

“É um trabalho difícil, duro. Começamos o ano com sete jogadores. Graças ao bom trabalho do departamento de futebol, temos encontrado os resultados. Os jogadores entenderam a ideia e estão se entregando muito em todos os jogos. A gente espera que a pegada seja essa até o final do ano”, prosseguiu.

Posteriormente, o auditório do Conselho Deliberativo recebeu a sessão solene, às 19h30. O presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro, foi o orador e aproveitou o espaço para comentar a união de grupos políticos do Sport.

“Aqui não existe lado ou facção: nós estamos todos juntos pelo Sport. O Sport é maior que esse ou aquele e temos que pensar na dimensão do clube. Temos que, cada um ao seu jeito, ajudar o Sport”, pontuou Eduardo.

“Estou honrado de estar aqui. Quero dizer que acredito e renovo minha confiança nesta instituição secular, dizer que tenho muito orgulho de pertencer a este clube, e não há como dissociar nossa história, nossa juventude, nossa alegria do desporto sem celebrar o Sport”, apontou.

Logo após o discurso de Eduardo de Queiroz Monteiro, o presidente Matheus Souto Maior agradeceu o apoio de familiares, dirigentes e ex-presidentes do clube. Às 20h30, ao lado do vice Kadico Pereira e membros do Conselho Deliberativo, o mandatário realizou o tradicional corte do bolo.

Mais celebrações

Com o time em boa fase na temporada, as celebrações pelo aniversário serão estendidas até o final de semana. No domingo, dia em que encara o CRB, às 20h30, na Ilha do Retiro, pela 9ª rodada do Brasileiro da Série B, o Sport vai promover uma série de ações para os torcedores. A programação tem início às 10h e segue até às 18h, na sede do clube, com direito a shows de Sassarico (13h30), João do Morro (15h) e Michelle Melo (17h).

Uma série de ativações com patrocinadores do Leão também estará à disposição dos rubro-negros. Entre as possibilidades, os torcedores poderão ganhar produtos oficiais, em parceria da atual patrocinadora de material esportivo com a loja oficial do clube.

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