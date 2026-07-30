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Náutico Em boa fase no Náutico, Samuel celebra titularidade e projeta duelo contra o Atlético-GO Timbu enfrenta o Dragão, dia 9 de julho, às 16h, nos Aflitos

Após emplacar dois jogos consecutivos como titular e ver o Náutico esboçar uma reação na temporada, o volante Samuel celebrou o momento de afirmação na equipe principal.

Com quatro pontos somados nas últimas duas partidas, o prata da casa destacou a evolução no ambiente do elenco e já projeta o confronto contra o Atlético-GO, marcado para o domingo (9), às 16h, no Esportes da Sorte Aflitos.

"Essa última vitória [sobre o Londrina] e esse último jogo, o empate [com o Criciúma] foi muito bom pra gente. Firmou mais o grupo. O grupo, querendo ou não, vem de uma confiança gigantesca. O nosso dia a dia melhorou bastante", comentou.

A recuperação alvirrubra na Série B começou com o fim do jejum de oito jogos sem vencer, garantido na vitória por 2 a 1 sobre o Londrina.

Em seguida, o Timbu confirmou a evolução ao segurar um empate sem gols diante do líder Criciúma, fora de casa.

Elenco do Náutico reunido nos Aflitos. Foto: Rafael Vieira/CNC



Lição com os veteranos

Para se firmar entre os onze iniciais, Samuel revelou que a preparação mental e a paciência nos bastidores foram fundamentais.

Com 22 anos, o meio-campista destacou o papel dos atletas mais experientes do grupo, em especial o companheiro de setor Auremir.



"Uma coisa que eu levo pra mim sempre, é que eu venho conversando com o Auremir e ele fala para mim: "Samuquinha, tu tem que trabalhar pra ti." E eu sempre mantive isso na minha cabeça, eu sempre gostei de trabalhar para quando a oportunidade aparecer, eu estar preparado", contou.

Auremir, volante do Náutico. Foto: Gabriel França/CNC



Questionado sobre a disputa pela titularidade no meio-campo, que conta ainda com nomes como Wenderson, Luiz Felipe e o próprio Auremir, o atleta conta que a enxerga como um fator de crescimento coletivo.



"É uma briga saudável, mas todo dia a gente tem que mostrar. Ninguém tem espaço garantido. Então, é no dia a dia que a gente vai mostrando. São companheiros que agregam no meu trabalho individual, passam dicas e a gente sempre vai conversando", analisou o volante.



Ajustes no Timbu

Com o período de pausa nos jogos da Série B do Campeonato Brasileiro, Samuel acredita que os técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos terão tempo para ajustar a equipe visando o confronto contra o Atlético-GO.



Segundo ele, a expectativa do elenco é que o Estádio dos Aflitos esteja lotado de alvirrubros para empurrar o Náutico na busca por mais três pontos.



"É casa cheia. A gente vai jogar dentro de casa e a torcida é o nosso 12º jogador. Vai ser muito importante essa partida e vamos trabalhar pra construir a vitória. Se a vitória vier, vai ser muito importante. A gente tá buscando a vitória no dia a dia", concluiu.



SEGUIMOS FOCADOS!



Mais uma tarde de preparação concluída no CT Wilson Campos. O elenco segue focado, ajustando os detalhes para o próximo compromisso. pic.twitter.com/ZwZeuecKoO — Náutico (@nauticope) July 29, 2026

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