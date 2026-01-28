A- A+

Campeonato Pernambucano Em Bonito, Sport fica no empate com Maguary pelo Pernambucano Leão jogou com um homem a mais durante boa parte do segundo tempo

Em confronto realizado na tarde desta quarta-feira (28), no Arthur Tavares de Melo, em Bonito, Maguary e Sport ficaram no empate, em 1x1, pela 6ª rodada do Campeonato Pernambucano. O resultado manteve o Leão na terceira colocação, com 11 pontos, e o Azulão na sexta posição, com seis pontos. Os gols da partida foram marcados por Ítalo, pelo lado dos mandantes, e Gustavo Coutinho, para o Rubro-negro da Ilha do Retiro.

O jogo

Na primeira partida longe da Região Metropolitana do Recife (RMR), o Sport parece ter sentido a irregularidade do gramado do Arthur Tavares de Melo. Ainda aos dois minutos, por exemplo, o goleiro Halls vacilou ao tentar dominar a bola e acabou cometendo pênalti sobre Vinícius Kanu. Na cobrança, dois minutos depois, Ítalo deslocou o camisa 1 leonino e aplicou a 'Lei do ex' em Bonito. O volante foi revelado na Ilha do Retiro

Com dificuldades, o Sport seguia sendo superado pelos donos da casa. Aos 15 minutos, o Maguary chegou a ampliar com Bruno Vinícius, mas o jogador foi flagrado em posição irregular. O Leão só veio acordar na partida a partir da metade do primeiro tempo. Principalmente em tentativas de Gustavo Coutinho. O centroavante teve pelo menos três boas oportunidades pelo alto. Na melhor delas, aos 45 minutos, o camisa 9 mandou sobre o gol de Juliano após cruzamento de Felipinho. Pedro Martins, em finalização de fora da área, também ficou no quase.

Expulsão e empate

Com a necessidade de reverter o resultado, o técnico Roger Silva voltou do intervalo com Marlon Douglas e o estreante Carlos De Pena nas vagas de Zé Gabriel e Pedro Martins, respectivamente. Diante das linhas baixas do Maguary, o Leão assustou logo aos cinco minutos, em chute de fora da área de Yago Felipe. O goleiro Juliano fez grande defesa.

A única boa tentativa do Azulão veio em bela jogada individual de Júlio César. O camisa 10 fintou dois defensores e finalizou forte. Halls precisou defender em dois tempos. Destaque da equipe de Sued Lima no primeiro tempo, Ítalo dificultou a vida dos mandantes ao ser expulso, aos 20 minutos.

Mesmo diante da superioridade numérica, o Sport encontrava dificuldades para incomodar o Maguary pelo chão e abusava dos cruzamentos. Aos 35 minutos, Zé Roberto chegou a empatar, mas o bandeira assinalou impedimento. No minuto seguinte, após jogada pela esquerda, a arbitragem viu o zagueiro Maurício tocar na bola com o braço e deu pênalti. Na cobrança, Gustavo Coutinho bateu no canto esquerdo e deixou tudo igual.

Empolgado pelo gol de empate, o Sport por pouco não virou aos 43 minutos. Augusto Pucci recebeu na área e chutou cruzado. Bem posicionado, o zagueiro Maurício afastou o perigo em cima da linha. Todo no ataque, o Leão quase foi castigado aos 52 minutos jogados. Bruno Vinícius recebeu em velocidade e cavou por cima de Halls, mas Marcelo Ajul apareceu para salvar os rubro-negros.

Ficha do jogo

Maguary 1

Juliano; Eduardo Ribeiro, Maurício Pinto, Eduardo Guedes e Gabriel Fontes; Ítalo, Memo (Iago) (Jalysson), Júlio César (Nathan Almeida) e Bruno Vinícius; Vinícius Kanu (Mayco Félix) e Erick Cunha (Chico). Técnico: Sued Lima.

Sport 1

Halls; Matheus Alexandre (Augusto Pucci), Ramon Menezes, Marcelo Ajul e Felipinho (Davi Gabriel); Zé Gabriel (Marlon Douglas), Pedro Martins (Carlos De Pena) e Yago Felipe (Zé Roberto); Gustavo Maia, Gustavo Coutinho e Chrystian Barletta. Técnico: Roger Silva.

Local: Estádio Arthur Tavares de Melo (Bonito/PE)

Árbitro: Tiago Nascimento

Assistentes: José Romão e Manoel Barbosa

Gols: Ítalo, aos 4' do 1T (AAM); Gustavo Coutinho, aos 37' do 2T (SPT)

Cartões amarelos: Ítalo (AAM); Augusto Pucci (SPT)

Cartão vermelho: Ítalo (AAM)

