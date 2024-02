A- A+

Futebol Em briga direta por vaga no G6, Santa Cruz visita o Petrolina; confira escalações e onde assistir Sertanejos foram os algozes da Cobra Coral no ano passado, tirando do Tricolor a vaga da Série D em 2024

No dia 4 de abril de 2023, o Petrolina foi o algoz do Santa Cruz em um dos momentos mais vexatórios da Cobra Coral na história. Após empate em 1x1 no tempo normal, no Paulo Coelho, pelas quartas de final do Campeonato Pernambucano, os tricolores foram derrotados por 5x4 nas penalidades, ficando fora das semifinais do torneio. Mas esse foi o menor dos baques. O tropeço fez a equipe não conseguir vaga na Copa do Brasil e na Série D em 2024. Quase um ano depois, os clubes se enfrentam, nesta terça (6), no mesmo local, pela primeira fase do Estadual. Encontro com certas semelhanças ao passado.

Assim como no ano passado, o Santa Cruz também tenta garantir um calendário nacional no ano seguinte. A equipe está em quinto lugar, com nove pontos. O Petrolina vem logo abaixo, em sexto, com seis.

Pernambuco terá duas vagas para a Série D de 2025. Uma para o campeão, caso o clube não esteja participando de uma série superior (como Náutico e Sport) no Campeonato Brasileiro. A outra será para o time que estiver sem divisão mais bem colocado na primeira fase do certame.

Se Sport, Náutico ou o time de melhor campanha da primeira fase for o vencedor, herdará o lugar quem ocupar a melhor colocação subsequente, considerando as fases eliminatórias. "Temos um confronto direto. Viemos atrás da vitória para dar um passo na classificação e um pulo na tabela", apontou o atacante Pedro Bortoluzo.

Petrolina está na D

Por falar na equipe sertaneja, foi justamente o Petrolina que ficou com a vaga na Série D deste ano. O presidente do clube, Jeferson Oliveira, já ressaltou inúmeras vezes que não há qualquer desejo de desistência do torneio nacional - algo que foi ventilado como uma possibilidade que abriria espaço para o Santa herdar a vaga.

Para o confronto diante do Petrolina, o Santa Cruz não terá a presença do volante Lucas Bessa. O jogador teve uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito, na partida anterior, diante do Porto, e deve desfalcar a equipe de seis a sete meses. Ausência que pode abrir espaço para a entrada de Henrique Lordelo.

“Uma lesão de um companheiro é algo sempre complicado. Desejo uma boa recuperação para ele. É um cara da minha posição e é sempre bom disputar quando todos estão aptos", afirmou Lordelo, destacando suas características para convencer o técnico Itamar Schulle a estrear com a camisa coral.



“Sou um volante de muita marcação, que gosta de chegar ao ataque. Gosto de ficar com a bola, mas quando tenho de marcar, eu procuro me impor. Tenho bom poder de finalização também de fora da área. Venho com o pensamento de ajudar o Santa e, se depender de mim, já posso jogar”, declarou.

Copa do Brasil

O Petrolina, vale dizer, também está na Copa do Brasil, ao lado de Retrô e Sport. A equipe será a única de Pernambuco a estrear em casa no torneio, enfrentando o Cascavel-PR, em data ainda a ser definida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Ficha técnica

Petrolina

Alan; Alex Travassos, Raykar, Mailson e Igor Tavares; Ceará, Nildo e Eduardo; Acauã, Emerson Galego e Fabiano. Técnico: William Lima.

Santa Cruz

William; Toty, Paulo Cesar, Rafael Pereira e Juan Tavares; Lucas Siqueira, Caio Mello e Matheus Melo; João Diogo, Thiaguinho e Pedro Bortoluzo. Técnico: Itamar Schülle.

Local: Paulo Coelho (Petrolina/PE)

Horário: 16h30

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima. Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Junior e Karla Renata Cavalcanti de Santana

Transmissão: GOAT e TV Globo

