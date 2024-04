Em busca da primeira vitória na Série C 2024, Náutico visita o ABC

A- A+

O Náutico não vence há oito jogos na temporada, repetindo o jejum negativo visto em 2020, na Série B do Campeonato Brasileiro. O Timbu vem de eliminação para o Bahia nas quartas de final da Copa do Nordeste, perda do título do Campeonato Pernambucano para o Sport, além de uma estreia com um empate em casa na Série C, diante do São Bernardo. A cada jogo, a atualização dos tropeços ganha novos dados. Mas, assim como fez no comando técnico, com a vinda de Mazola Júnior, e na reformulação do elenco, com chegadas e saídas de atletas, os pernambucanos querem "zerar" a má fase e reiniciar o processo em busca de recuperação no ano. Um "start" que pode ganhar força neste sábado (27), contra o ABC, no Frasqueirão, pela segunda rodada da terceira divisão.

Polêmica dos ingressos

O duelo entre os nordestinos começou a ficar quente antes mesmo de a bola rolar. O Náutico acionou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para alterar o preço dos ingressos para a torcida visitante. Isso porque o ABC colocou os valores de R$ 45 e R$ 90 para os alvirrubros, enquanto os torcedores mandantes pagariam entre R$ 25 e R$ 50.

A disparidade nos valores contrariava o artigo 98, parágrafo 4, do Regulamento Geral de Competições (RGC), que determina que os preços dos ingressos para a torcida visitante devem ter os mesmos valores para a torcida mandante. Após o pedido, o ABC teve de alterar o valor dos bilhetes dos visitantes para ser igual ao dos mandantes.

“Esperamos uma evolução na parte física e tática. Será o primeiro clássico nordestino na Série C. Mesmo sendo fora, tenho certeza que o torcedor do Náutico virá aqui e vamos jogar para buscar nossa primeira vitória na competição”, reforçou Mazola.

Para o confronto, a tendência é que o Náutico mantenha a base do time que jogou na estreia. Um dos prováveis titulares será o atacante Gustavo Maia, que explicou o que Mazola pediu ao elenco para fazer o Timbu sair de Natal com os três pontos.

“Ele (Mazola) pede bastante agressividade para fazer o ‘facão’ e chutar ao gol. A filosofia de trabalho dele é muito boa e tenho certeza que teremos muitos gols pela frente. O trabalho é duro, com seriedade para corrigir os erros. Uma hora vamos acertar e sair com os três pontos”, afirmou.

Para quebrar tabu

O Náutico não vence o ABC como visitante desde 2017, quando bateu os potiguares por 1x0, pela Série B. De lá para cá, em jogos disputados em Natal, o Timbu teve três derrotas, sendo duas por 2x0, pelas Séries C de 2018 e 2019, e 3x1, nas quartas de final da Copa do Nordeste de 2023.

O elenco do ABC conta com nomes conhecidos do torcedor pernambucano. Alguns com passagem pelo Sport, como o goleiro Carlos Eduardo e o atacante Rhuan. Outros que já vestiram a camisa alvirrubra, casos do zagueiro Richardson, do lateral-esquerdo Manoel e do meia Gabriel Santiago, além de Wallyson, ex-Santa Cruz.

Ficha técnica

ABC

Carlos Eduardo; Felipe Albuquerque, Wesley Santos, Richardon e Manoel; Daniel, Erick Varão. Adryan e Gabriel Santiago; Rhuan e Wallyson. Técnico: Marcelo Cabo

Náutico

Vagner; Arnaldo, Guilherme Matos, Rafael Vaz e Diego Matos; Sousa, Marco Antônio e Patrick Allan; Guilherme Matos, Cléo Silva e Paulo Sérgio. Técnico: Mazola Júnior

Local: Frasqueirão (Natal/RN)

Horário: 17h

Árbitro: Hieger Tulio Cardoso (MG). Assistentes: Ricardo Junio de Souza e Pablo Almeida da Costa (ambos de MG)

Transmissão: DAZN, Nosso Futebol

