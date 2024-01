Em busca da segunda vitória na Superliga B 2024, Recife Vôlei visita Tijuca-RJ; saiba onde assistir

A- A+

O Recife Vôlei enfrenta a equipe do Tijuca, nesta sexta-feira (19), às 19h, pela segunda rodada da Superliga B 2024. Para o confronto no Rio de Janeiro, o técnico Adalberto Nóbrega não contará com uma das suas principais atletas, a ponteira Aline sofreu um acidente doméstico e cortou a mão. O confronto terá transmissão pelo canal do Time Brasil no Youtube.

Mesmo tendo viajado com o elenco, Aline não vai entrar em quadra. Neneca será avaliada pelo departamento médico na tarde da própria sexta-feira para saber se a lesão na mão está curada para que possa estrear na competição. Caso não seja possível, Sabrina é a mais cotada para ficar com a vaga.

Independente de quem entrar, a comissão técnica do Recife Vôlei já sabe como o time deve atuar para tentar conquistar a segunda vitória na competição. “Será um jogo bastante difícil. O Tijuca possui mais variações e opções ofensivas do que o Sorocaba. É um time muito rápido e difícil de ser marcado. Possuem um saque forte e uma defesa muito bem encaixada. Precisamos ficar atentos a todas as jogadoras. O grande destaque é o grupo”, afirmou o técnico Adalberto Nóbrega.

O time do Recife Vôlei embarcou para o Rio de Janeiro nesta quinta-feira. Ainda às 19h, Adalberto Nóbrega comanda um treino mais leve, no local da partida. Na sexta-feira (19), dia do jogo, a equipe treina pela manhã para jogar às 19h. O retorno do time está marcado para as 17h20 do sábado, com folga no domingo.

Veja também

