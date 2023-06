A- A+

Copa do Brasil Em busca de feito histórico, Sport visita o São Paulo pelo confronto de volta da Copa do Brasil Na Ilha do Retiro, Leão perdeu por 2x0 e agora tenta reverter desvantagem no Morumbi

O Sport entra em campo na noite desta quinta-feira jogando contra as estatísticas. O Rubro-negro visita o São Paulo, às 19h30, no Morumbi, pelo confronto de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. No duelo de ida, na Ilha do Retiro, o Leão perdeu pelo placar de 2x0. Para avançar no certame, terá que vencer por três gols de diferença. Em caso de triunfo pela mesma vantagem dos paulistas, a vaga será decidida nos pênaltis. Para isso, terá que fazer algo jamais visto na história do encontro na Terra da Garoa.

Esta será a 23ª vez que São Paulo e Sport se enfrentam na capital paulista. A primeira pela Copa do Brasil. Nas demais, no entanto, o retrospecto dos donos da casa em seus domínios é absoluto. Nos 22 jogos anteriores, foram 20 vitórias do Tricolor do Morumbi, além de dois empates. Além disso, os pernambucanos não sabem o que é ganhar do adversário contando os encontros no Grande Recife, há 12 partidas. A última vitória leonina foi em 19 de julho de 2015, na Arena de Pernambuco.

Com expectativa de 50 mil torcedores no Morumbi, o zagueiro Sabino ressaltou que a missão rubro-negra é difícil. Contudo, crê na classificação, caso a equipe faça “o melhor jogo do ano”.

“O futebol é apaixonante por isso. Podemos ver várias viradas na história até maiores que essa. Logicamente, não será um jogo fácil, mas não é impossível. O jogo será disputado, como foi na Ilha. Até a expulsão, estava equilibrado, mas fomos infelizes e eles felizes de fazer dois gols. Difícil está, mas não tem nada perdido. Vamos ter que jogar muita bola, fazer nosso melhor jogo no ano para reverter a situação”, enfatizou.

Retornos

Ausentes contra Criciúma e ABC, por desconforto muscular, Ewerthon e Rafael Thyere podem aparecer em campo diante do Tricolor. Enquanto o lateral-direito, apesar de estar na reta final da transição física, foi liberado para viajar com o grupo, o zagueiro treinou normalmente e pode ser escalado entre os titulares ao lado de Sabino. Caso isso aconteça, Alisson Cassiano volta a ser opção entre os reservas.

Por outro lado, o principal desfalque do Rubro-negro para o confronto no Morumbi é o volante Fabinho. Na derrota por 2x0, na Ilha, o cabeça de área foi expulso e terá que cumprir suspensão. Pedro Martins e Fábio Matheus brigam pelo espaço ao lado de Ronaldo. Se recuperando de lesão no adutor da coxa esquerda, Matheus Vargas segue entregue ao DM.

Ficha técnica

São Paulo

Rafael, Rafinha, Diego Costa (Arboleda), Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Gabriel Neves, Alisson e Marcos Paulo; Luciano e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

Sport

Renan; Eduardo, Rafael Thyere, Sabino e Felipinho; Ronaldo, Fábio Matheus (Pedro Martins) e Jorginho; Fabrício Daniel, Luciano Juba e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

Estádio: Morumbi (São Paulo/SP)

Horário: 19h30

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (FIFA/RJ)

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (FIFA/BA) e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ)

VAR: Igor Benevenuto de Oliveira (FIFA/MG)

Transmissão: Amazon Prime.

