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Santa Cruz Em busca de mais um acesso, João Pedro celebra retorno ao Santa Cruz Meia vem de três acessos consecutivos na Série D e busca mais um na Série C

Nome que já vem sendo reconhecido pelos consecutivos acessos, o meia João Pedro voltou ao Arruda para tentar conquistar mais um acesso com o Santa Cruz. O jogador será uma das novidades da Cobra Coral para a disputa da segunda fase da Série C e já vem treinando com o elenco.

Afirmando estar feliz com a nova oportunidade de vestir a camisa do Santa, com quem tem contrato até 2027, João Pedro diz estar chegando com o intuito de ajudar na conquista do acesso.

Para isso, o meia aposta no currículo que vem construindo. Nos últimos três anos, o jogador conquistou três acessos consecutivos na Série D (Retrô em 2024, Santa Cruz em 2025 e ABC em 2026). Em 2020, o atleta fez parte do elenco do Vila Nova que conquistou o título da Série C daquele ano.

"O acesso é sempre o que jogador espera no ano, conquistar esse objetivo do acesso. Estou muito feliz por conseguir três acessos consecutivos, é algo que é fruto de muito trabalho, de muito empenho da minha parte, mas sigo disposto para ajudar o Santa e conseguir mais um objetivo", destacou João Pedro em sua reapresentação.

Disputa

Podendo garantir o segundo acesso em 2026, feito que seria inédito em sua carreira, João Pedro também vive a expectativa de atuar no time titular. Com a saída recente de Vitinho ao futebol português, a posição está aberta no time de Cristian de Souza.

"Vim no intuito de ajudar o Santa. Fiquei muito feliz de estar retornando e quando o professor Cristian precisar, eu preciso estar preparado e confiante para entrar no jogo e ajudar o time com as vitórias", projetou o meia.

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