JUDÔ Em busca de medalha inédita, Rafael Silva estreia no Pan de Santiago nesta segunda-feira Dono de duas medalhas olímpicas e quatro em mundiais, o judoca peso pesado brasileiro buscará no Chile seu primeiro ouro em Jogos Pan-Americanos

Mais experiente judoca brasileiro em atividade, Rafael Silva, o Baby, estreia nesta segunda-feira (30) nos Jogos Pan-Americanos de Santiago em busca de um feito inédito em sua carreira. Mesmo com duas medalhas olímpicas e quatro em mundiais no currículo, o peso pesado brasileiro (+ 100 kg) ainda não sentiu o gosto de comemorar um título no Pan. Em sua única participação na competição, ficou com o bronze nos Jogos de Guadalajara, em 2011.

“Apesar de ter lutado em três Jogos Olímpicos, só fui ao Pan de 2011, mas lembro que foi uma baita experiência para chegar em Londres ambientado com essa atmosfera. Como não competi em 2015 e 2019 por lesão, agora estou bastante apreensivo e ansioso para lutar, pois provavelmente será minha última oportunidade de participar de um Pan-Americano”, afirmou Baby.

Neste ano, o judoca chega ainda mais motivado, após a conquista de sua quarta medalha em Mundiais, no mês de maio, em Doha, que serviu para diminuir um pouco a frustação pelo mau resultado na Olimpíada de Tóquio, em 2021.

A estreia de Rafael Silva no Pan de Santiago será contra o venezuelano Luis Amezquita, na fase de oitavas de final, a partir das 10h. Se avançar, terá um velho conhecido nas quartas de final: o cubano Andy Granda, com quem teve dois duelos recentes. Na final do Campeonato Pan-Americano/Oceania, a vitória ficou com o cubano. Já no Mundial de Doha, Baby venceu, graças a um ippon, no golden score.

