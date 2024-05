A- A+

Série B Em busca de quarta vitória na Série B, Sport recebe o Brusque, na Arena de Pernambuco Com 9 pontos, Leão pode terminar a rodada na liderança, em caso de triunfo e de tropeço do Santos

Depois de dois jogos longe do Recife, por Copa do Brasil e Série B do Brasileiro, respectivamente, na última semana, o Sport volta a entrar em campo neste sábado (11). Em reencontro com o torcedor, o Leão recebe o Brusque, às 17h, na Arena de Pernambuco, pela quarta rodada da Segundona. No duelo que pode dar a liderança ao Rubro-negro, mais de 20 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada, segundo última parcial divulgada pelo clube, na sexta-feira (10).

Até o momento, apenas Santos e Sport mantêm os 100% de aproveitamento nesta edição da Série B, após três rodadas disputadas. Os paulistas, porém, levam vantagem na classificação pelo saldo de gols: 7x4. Neste sábado, o Peixe visita o Amazonas, em Manaus, no mesmo horário em que o Leão estará atuando perante o Brusque. Com três pontos, o clube de Santa Catarina, por sua vez, vem de duas derrotas seguidas no campeonato.

Com três gols em três jogos na competição, o atacante Gustavo Coutinho minimiza a fase do adversário ao projetar o embate. "Será um jogo complicado, difícil. Acredito que eles virão para cá com o intuito de conquistar um ponto, acredito que seja importante para eles. Temos que ficar atentos a todo momento, porque em uma bola ou outra eles podem oferecer perigo para a gente. Mas nosso staff fez a projeção para o jogo, mostrando os pontos mais vulneráveis do adversário, os pontos positivos que devemos anular para não sermos surpreendidos de forma alguma", projetou o atacante Gustavo Coutinho.

Diante da equipe quadricolor, além de confirmar a boa fase, o Sport pode igualar um feito conseguido há 18 anos. Em 2006, ano em que subiu de divisão, o Leão emplacou quatro vitórias seguidas nas primeiras rodadas da Segunda Divisão. É a melhor marca do clube em inícios de Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos.

Outro dado para deixar o torcedor confiante, é a invencibilidade contra clubes catarinenses, pela Série B, quando mandante. O último revés ocorreu em 2013, por 2x1, para a Chapecoense, na edição que ambos conseguiram o acesso à Série A.

Escalação

Após ter passado uma semana longe da capital pernambucana, o Sport teve os últimos dias livres para descansar aqueles jogadores com uma carga alta de jogos, além de iniciar a preparação para o duelo contra o Brusque.

Para o jogo, o técnico Mariano Soso pode repetir a formação escolhida para encarar o Coritiba, uma vez que não há novos desfalques na equipe. Caso o treinador escolha fazer alguma alteração, esta deve ser feita no setor ofensivo. Com o retorno de Alan Ruiz na última partida, Chrystian Barletta pode perder posição. Outra possibilidade é Tití Ortiz ser acionado na vaga do camisa 30. Perante o Coxa, ele ficou como opção no banco, devido a desgaste físico.

Solidariedade

Com o objetivo de ajudar as vítimas das enchentes que assolam o Rio Grande do Sul nos últimos dias, Sport e Arena de Pernambuco firmaram uma parceria. Ficou definido que a renda do aluguel do estádio, para a partida deste final de semana, será revertida em doação para os gaúchos atingidos pelas chuvas. O clube rubro-negro ainda irá ceder os valores arrecadados com os ingressos vendidos para o setor Norte Inferior.

Ficha técnica

Sport

Caíque França; Pedro Lima, Rafael Thyere, Luciano Castán e Felipinho; Felipe, Fabrício Domínguez e Tití Ortiz (Barletta); Lucas Lima, Romarinho e Gustavo Coutinho. Técnico: Mariano Soso.

Brusque

Matheus Nogueira; Matheus Pivô, Ianson, Matheus Salustiano (Wallace) e Marcelo (Alex Ruan); Rodolfo Potiguar, Marcos Serrato e Dionísio; Guilherme Queiroz, Paulinho Moccelin e Osman. Técnico: Luizinho Lopes.

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Horário: 17h

Árbitro: João Vítor Gobi (SP)

Assistentes: Evandro de Melo Lima e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (ambos de SP)

VAR: José Cláudio Rocha Filho (FIFA/SP)

Transmissão: TV Brasil, Premiere e Canal GOAT.

