Em busca de recuperação, Brasil encara Colômbia pelas Eliminatórias Sul-americanas

Embalado depois de conquistar o título da Libertadores pelo Fluminense, Fernando Diniz volta à realidade não tão boa da Seleção Brasileira. Nesta quinta-feira (16), o Brasil encara a Colômbia pelas Eliminatórias Sul-americanas a partir das 21h (horário de Brasília), no estádio Metropolitano Barranquilla. Além do confronto contra os colombianos, a Canarinha tem a Argentina pela frente na próxima semana.

O Dinizismo ainda não embalou na Seleção Brasileira. O ousado treinador estreou com duas vitórias contra Bolívia e Peru, mas saiu sem vencer nas últimas rodadas. O Brasil empatou contra a Venezuela e perdeu para o Uruguai caindo para a terceira posição, com sete pontos.

Ausência de Neymar

A falta de vitórias na última Data Fifa foi apenas um dos problemas da Seleção. Principal jogador da geração, Neymar sofreu uma lesão grave. O camisa dez rompeu o ligamento cruzado anterior e do menisco e será desfalque por, no mínimo, seis meses. O treinador Fernando Diniz comentou, na véspera da partida, sobre o possível impacto da ausência de um protagonista para o time.

"A gente tem uma geração extramamente talentosa, que surgiu há uns dois anos atrás que podem assumir esse protagonismo. Mas é importante que não seja colocado esse peso, ninguém precisa assumir esse protagonismo. Não existe uma necessidade, os jogadores precisam se sentir leves. Temos jogadores se destacando nos melhores times do mundo. De maneira natural vai acontecer deles assumirem esse protagonismo. Não acho que ninguém precisa se preocupar em assumir o papel do Neymar", afirmou Diniz.

A tendência é que o Brasil tenha seis mudanças na equipe titular em relação ao time que entrou em campo contra o Uruguai. Ederson, cortado por lesão, cede a vaga no gol a Alisson. Neymar e Casemiro, também machucados, serão substituídos por Raphinha e André.

Outras mudanças serão as entradas do lateral-direito Emerson Royal, Gabriel Martinelli no ataque e Renan Lodi na ala esquerda. Novidade da convocação, Endrick deve ser opção no banco de reservas.

Colômbia

A Colômbia tem um ponto a menos que o Brasil e está na quinta colocação. Assim como os brasileiros, a seleção treinada por Néstor Lorenzo também passou sem vitórias na última Data Fifa: foram dois empates contra Uruguai e Equador.

"Jogar em Barranquilla é sempre difícil: vamos enfrentar muito calor, apoio maciço da torcida e, além disso, a força do futebol colombiano, que tem uma seleção muito boa. A Colômbia tem uma seleção que ganhou muita projeção no cenário mundial nos últimos 20, 30 anos, e se tornou um dos rivais mais difíceis na América do Sul. É muito bem treinada e tem pontuado bem nas eliminatórias. Joga com muita competitividade", ressaltou o técnico brasileiro.

Ficha técnica:

Colômbia

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, John Lucumí, Deiver Machado; Jéfferson Lerma, Matheus Uribe; Jorge Carrascal, James Rodríguez, Luis Díaz e Rafael Borré. Técnico: Néstor Lorenzo.

Brasil

Alisson; Emerson Royal, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Renan Lodi; André, Bruno Guimarães; Raphinha, Rodrygo, Vinícius Júnior e Gabriel Martinelli. Técnico: Fernando Diniz.

Local: Estádio Metropolitano Barranquilla (Barranquilla/ Colômbia)

Horário: 21h

Árbitro: Andrés Matonte (URU). Assistentes: Nicolás Tarán (URU) e Martín Soppi (URU)

VAR: Leodán González (URU)

Transmissão: TV Globo e SporTV.



