Em busca de torcida contra o Náutico, Sport aciona STJD; entenda

CLÁSSICO DOS CLÁSSICOS

O Sport Club do Recife acionou o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para contar com seus torcedores no Clássico dos Clássicos deste sábado (4), válido pela Copa do Nordeste. De acordo com o decreto assinado pelo estado de Pernambuco, o jogo deveria ser com torcida única do clube mandante, nesse caso, do Náutico.

O Leão tem boa expectativa e busca espelhar alguns acontecimentos anteriores para ter a presença do torcedor, como no caso de Sport x Bahia, também pela Lampions, em que torcedores tricolores foram liberados. O STJD ainda não se posicionou acerca do caso.

No último decreto feito pelo Governo do Estado, houve um acordo para que a torcida única fosse mantida nas partidas envolvendo Náutico, Sport e Santa Cruz. Mas os visitantes foram liberados para os jogos com times de outros estados. Na determinação, apenas a torcida organizada foi proibida.

Apesar de algumas liberações já terem sido feitas, como nos jogos entre Náutico x CRB e Sport x Bahia, ambos pela Copa do Nordeste, essa é a primeira vez que um clube do Trio de Ferro aciona o STJD contra a medida.

