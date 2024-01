A- A+

Copa Africana de Nações Em busca de vaga nas oitavas da CAN, Senegal encara Camarões nesta sexta (19); saiba onde assistir Seleção de Mané e companhia pode carimbar ida ao mata-mata com uma vitória

Atual campeão da Copa Africana de Nações, Senegal pode carimbar sua ida às oitavas de final nesta sexta (19), com uma rodada de antecedência. Em partida válida pelo grupo C, os Leões de Teranga terão pela frente a seleção de Camarões, às 14h.

A equipe de Mané estreou bem na competição, ao aplicar 3 a 0 contra Gâmbia na primeira rodada. O destaque do jogo foi o meia que joga no Metz-FRA, Lamine Camara, que marcou dois gols. Apesar de não ter marcado, o craque do time, Mané, deu uma assistência para o gol de Pape Gueye.

Para confirmar presença nas oitavas, os senegaleses precisam apenas de uma vitória simples contra os camaroneses.

Enquanto isso, o segundo maior campeão da CAN com cinco títulos, Camarões, estreou com um empate em 1 a 1 com Guiné. Os camaroneses encaram o jogo como decisivo, pois, em caso de derrota, podem se complicar ainda mais no grupo.

Onde assistir: O confronto terá transmissão do Canal Esporte na Band (Youtube), Bandplay (streaming) e Band.com.br (site).

Outros confrontos

Também pelo grupo C, Guiné e Gâmbia se enfrentam às 17h. O jogo tem transmissão do Bandplay (streaming) e Band.com.br (site).

Outro que pode confirmar sua classificação com uma rodada de antecedência é a seleção de Cabo Verde, que encara Moçambique, pelo grupo B, às 11h. A equipe, que surpreendeu ao superar Gana por 2 a 1 na primeira rodada, necessita apenas de uma vitória no confronto. O jogo será transmitido pelo BandPlay (streaming).

