Série B Em busca do acesso, Novorizontino encara o já rebaixado Londrina; veja onde assistir e escalações A equipe paulista está a três pontos do quarto colocado e precisa de duas vitórias para reacender sua esperança de acesso à primeira divisão

Na batalha pelo acesso à série A, o Novorizontino enfrenta o já rebaixado Londrina no Estádio do Café, em Londrina, nesta sexta-feira (17), às 21h30.

O time paulista, atualmente com 57 pontos e a três do quarto colocado, busca duas vitórias para reacender sua esperança de acesso. No histórico, o equilíbrio marca os confrontos anteriores, com uma vitória para cada lado e um empate, sendo a última vitória do Novorizontino por 3 a 0.

A equipe paranaense, já rebaixada, busca uma despedida digna com a esperança de conquistar um resultado positivo diante de sua torcida. O Londrina não contará com seus destaques, como Gabriel, João Paulo e Paulinho Moccelin, enquanto o Novorizontino terá ausências, incluindo Ligger, Geovane, e outros jogadores por suspensões e lesões.

Ficha técnica:

Londrina: Neneca; Lucas Mendes, Gabriel, Rafael Vaz e Salomão; João Paulo, Rodrigo e Ariel; Peu, William Barbio e Iago Dias. Técnico: Roberto Fonseca.

Novorizontino: Jordi; Adriano Mina, César Martins, Ligger, Reverson; Zé Mateus, Geovane, Marlon; Rômulo, Rodolfo, Aylon. Técnico: Eduardo Baptista.

Onde assistir: SporTV e Premiere

Horário: 21h30

