A- A+

Mercado da bola Em busca do título, Botafogo anuncia Tiago Nunes como novo técnico O novo treinador do Glorioso irá enfrentar o Fortaleza, o Santos e o Coritiba nas últimas rodadas do Brasileirão

O Botafogo revelou nesta quinta-feira (16) a contratação de Tiago Nunes como seu novo treinador, com o objetivo de impulsionar suas chances no Campeonato Brasileiro. Aos 42 anos, Tiago chega após a demissão de Lúcio Flávio e assume a responsabilidade de reverter a situação do clube na reta final da temporada, mantendo viva a esperança pelo título. Seu contrato se estende até o final de 2025.

Bem-vindo, professor!



Tiago Nunes é o novo técnico do Clube Mais Tradicional! #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/YGT0ofSoHY — Botafogo F.R. (@Botafogo) November 16, 2023

Esta temporada marcará o quinto treinador do Botafogo, que anteriormente teve o português Luís Castro, que foi o grande responsável pela campanha exitosa do Glorioso no primeiro turno, Caçapa, Bruno Lage e Lúcio Flávio. Tiago Nunes, conhecido por passagens bem-sucedidas por Athletico-PR, Grêmio e Corinthians, traz consigo um histórico vitorioso, especialmente no Furacão entre 2018 e 2019, onde conquistou a Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil.

A contratação “às pressas” de Tiago reflete a urgência do Botafogo em buscar resultados imediatos, visando a conquista do título brasileiro. Seus desafios iniciais incluem confrontos contra Fortaleza, Santos e Coritiba. A expectativa é que o novo treinador possa motivar a equipe a retomar a liderança na competição.



Veja também

Santa Cruz Santa Cruz está perto de acertar com o treinador Itamar Schülle