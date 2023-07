Em busca do título inédito, Seleção Brasileira Feminina embarca para a disputa da Copa do Mundo

A- A+

Embaladas pela vitória por 4 a 0 sobre o Chile no fim de semana, a Seleção Brasileira Feminina embarcou, na madrugada desta segunda-feira (03), rumo à Austrália, que dividirá a sede da Copa do Mundo deste ano com a Nova Zelândia.



A delegação, formada por 26 atletas e 31 membros da comissão técnica, desembarcará em Brisbane, onde as atletas darão início à preparação para a disputa do Mundial e a busca pelo título inédito do torneio. O Brasil estreia no dia 24 de julho, contra o Panamá, pela primeira rodada do Grupo F.

A lateral do Corinthians e da Seleção Brasileira, Tamires, revelou toda a sua emoção por embarcar para a disputa da Copa: "Estamos emocionadas e felizes. É um novo sonho, um novo processo. A gente vai pensar nessa preparação para se adaptar aos horários da Austrália. Já estamos tendo a melhor preparação possível para que a gente estreie bem no dia 24", afirmou.

Após o confronto contra o Panamá, as comandadas da técnica Pia Sundhage ainda terão pela frente a França - que eliminou o Brasil nas oitavas da última Copa do Mundo, por 2 a 1 - e Jamaica. As jogadoras, campeãs da edição 2022 da Copa América de Futebol Feminino, tentam confirmar, no Mundial, a boa fase que vêm vivendo com a camisa verde-amarela.



Para tentar conquistar a tão sonhada estrela para o escudo, a Seleção Brasileira contará com a seis vezes eleita como Melhor Jogadora do Mundo pela Fifa, Marta, que, apesar de viver momento conturbado na carreira, marcado por muitas lesões, foi convocada para a disputa do Mundial.

