CAMPEONATO BRASILEIRO Em busca do título, Palmeiras recebe Fluminense pelo Brasileirão; veja escalações e onde assistir Verdão chega para o jogo com força total, enquanto o Tricolor das Laranjeiras deve ter desfalques

O Palmeiras recebe o Fluminense neste domingo (3), às 16h, no Allianz Parque, pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida é de extrema importância para o Verdão, líder do campeonato com 66 pontos, que torce por tropeços de Botafogo, Atlético-MG e Flamengo, para se aproximar do bicampeonato do torneio.

Para o jogo decisivo, o Palmeiras chega para a partida com retornos importantes. São eles o técnico Abel Ferreira, Gustavo Gómez e Mayke, que voltam após cumprirem suspensão. O zagueiro Luan, recuperado de lesão, também deve ser um reforço para a partida.

Assim, o Palmeiras deve vir a campo com: Weverton; Gustavo Gómez, Luan e Murilo; Mayke, Zé Rafael, Richard Ríos, Raphael Veiga e Piquerez; Breno Lopes e Endrick.

Já o Fluminense, campeão da Libertadores deste ano, já está de olho no Mundial de Clubes, marcado para começar no dia 12 de dezembro. Apesar da expectativa inicial de que a equipe fosse diminuir o rítmo após a conquista da competição continental, a história não poderia ser mais diferente. Desde a vitória por 2 a 1 sobre o Boca Juniors na final, o time soma dois empates e três vitórias em cinco jogos, e ocupa o sétimo lugar na tabela atualmente, com 56 pontos.

Apesar do bom desempenho recente, a expectativa é que a equipe, comandada por Fernando Diniz, poupe algumas peças para a partida por conta do gramado sintético do Allianz Parque, que apresenta maior risco de lesões. Dentre os desfalques, estão German Cano, Arias, Felipe Melo, Nino, Marcelo e Ganso, que não viajaram para São Paulo, além dos laterais Guga, suspenso, e Samuel Xavier, lesionado.

Dessa maneira, a provável escalação do Fluminense deve ser: Fábio; Yony González (Justen), David Braz, Thiago Santos, Diogo Barbosa; André, Martinelli, Lima, Daniel; Keno e John Kennedy. Técnico: Fernando Diniz

Onde assistir

A partida entre Palmeiras e Fluminense tem transmissão da TV Globo e do canal fechado por assinatura Premiere.

