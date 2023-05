A- A+

Santa Cruz Em busca da primeira vitória fora de casa na Série D, Santa Cruz visita Nacional de Patos O Tricolor do Arruda encara a equipe de Patos neste domingo (28), às 16h, no estádio José Cavalcante

Em busca da primeira vitória fora de casa na quarta divisão, o Santa Cruz visita o Nacional de Patos neste domingo (28), às 16h, no estádio José Cavalcante. A partida é válida pela quarta rodada da Série D e o duelo marca o encontro de duas equipes com as mesmas campanhas na competição.

Tanto Santa quanto Nacional fizeram seis pontos nas três primeiras rodadas da Série D. Foram duas vitórias conquistadas dentro de casa e uma derrota na partida que jogaram longe dos seus domínios. O Tricolor derrotou Iguatu-CE e Campinense-PB e foi superado pelo Potiguar-RN.

A equipe de Patos venceu Potiguar-RN e Sousa-PB. A derrotado foi para o Iguatu-CE. As duas equipes estão no G4 do grupo; os paraibanos estão na segunda posição e os pernambucanos na terceira.

O desempenho do Santa Cruz fora de casa está bem ruim no ano. Em 14 jogos disputados até o momento, a Cobra Coral só venceu dois, contra Salgueiro e Belo Jardim, e tem 14% de aproveitamento. No mais, são sete empates e cinco derrotas (uma na Série D para o Potiguar).

Santa Cruz reforçado

Três reforços chegaram ao Santa Cruz na última semana. A dupla de volantes: Emerson Souza, do Sampaio Corrêa, e Wagninho, do Náutico, além do atacante Miullen que chega após passagem no Botafogo-PB. Esse último teve uma longa negociação com a equipe coral que durou mais de um mês.

Dos atletas contratados, apenas Emerson Souza está à disposição do técnico Felipe Conceição para o confronto diante do Nacional-PB. O nome do ex-Sampaio saiu no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) na última quinta-feira (25). Miullen já está treinando no Arruda e Wagninho ainda resolve questões burocráticas com o Náutico.

Desfalque há dois meses, o volante Daniel Pereira só deve ser liberado pelo DM do Santa Cruz na próxima semana, portanto, fica de fora de mais uma partida. Os titulares dos últimos dois jogos estão disponíveis para o técnico Felipe Conceição.

Titular nas três primeiras partidas da Série D, o volante Fabrício Bigode ressaltou a importância do Santa Cruz pontuar fora de casa.

"A gente sabe que vai ser um jogo difícil como foi em Mossoró. Vamos em busca dos três pontos, com sabedoria e organização. Se der para trazer o empate vai ser muito bom. Na Série D, a gente tem que fazer nosso dever de casa e pontuar fora, independente de vitória ou empate", afirmou.

Ficha técnica:

Nacional-PB

Mauro; Trindade, Caio, Hitalo Rogério e Moirelandia; Arthurzinho, Kel Baiano, Bruno Menezes e Pedro Gabriel; Esquerdinha e Léo Cereja. Técnico: Rodrigo Fonseca.

Santa Cruz:

Michael; Léo Fernandes, Ítalo Melo, Guedes e Marcus Vinícius; Pingo, Fabrício Bigode e Chiquinho; Lucas Silva, Nadson e Pipico. Técnico: Felipe Conceição.

Estádio: José Cavalcante (Patos/PB)

Horário: 16h

Árbitro: Robson Babinskii (PR)

Assistentes: Gleydson Francisco e Wlademir Cunha Mendes (ambos de PB)

Transmissão: F.Sports TV.

