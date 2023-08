Em Campinas, Sport é derrotado pelo Guarani e perde a liderança da Série B

A- A+

A sequência fora de casa não foi positiva para o Sport. Depois de ficar no empate sem gols com o Tombense, o Leão foi derrotado, na noite desta sexta-feira (18), pelo Guarani, por 3x1, no Brinco de Ouro, em encontro válido pela 24ª rodada da Série B. De quebra, com o triunfo do Vitória sobre o Botafogo-SP, no Barradão, os pernambucanos perderam a liderança do campeonato. São 47 pontos para os baianos contra 45 da equipe de Enderson Moreira, que agora ocupa a segunda posição e pode ver o Novorizontino ultrapassá-la na tabela. Com 42 pontos, o Tigre recebe a Chapecoense, neste domingo.

O resultado em Campinas fez o Sport perder a invencibilidade que já durava cinco partidas na Segundona. Além disso, manteve o tabu de 31 anos sem derrotar o Guarani em solo paulista. Na próxima rodada, o Leão recebe o Ituano, sexta-feira (25), às 21h30, na Ilha do Retiro. O compromisso será o último de Luciano Juba com a camisa rubro-negra antes de se transferir para o Bahia.

O jogo

Diferente do jogo com o Tombense, Enderson optou por retomar o esquema 4-2-3-1 na formação inicial. No entanto, com Victor Gabriel acionado na esquerda e Jorginho de volta ao time titular na vaga de Alan Ruiz, o Sport teve nova atuação fraca. Com um Guarani aceso desde o apito inicial, o Leão foi engolido pelo adversário ainda antes dos dez minutos de bola rolando. Logo aos quatro minutos, após jogada pela direita entre Matheus Barbosa e Bruno José, Bruno Mendes abriu o placar. O camisa 9 precisou finalizar duas vezes para deixar o Bugre em vantagem.

Sem diminuir o ritmo, os donos da casa encaminharam a vitória cinco minutos mais tarde. Em nova investida pela direita, João Victor foi no fundo e cruzou para trás. Ex-Sport, Bruninho só teve o trabalho de estufar as redes com o gol vazio. Apático, o Rubro-negro foi premiado com um pênalti, aos 26. Na cobrança, Ronaldo Henrique bateu com categoria e diminuiu o marcador. Qualquer tipo de reação pernambucana, porém, durou apenas oito minutos. Em mais uma boa jogada trabalhada, Matheus Barbosa recebeu na entrada da área e finalizou de primeira, no canto direito de Renan.

Com Peglow e Labandeira acionados na volta do intervalo nas vagas de Victor Gabriel e Edinho, Juba foi deslocado para a lateral esquerda. O Leão chegou a ganhar em ofensividade, mas pouco produziu para esboçar qualquer tipo de reação na partida. Nem mesmo com as entradas de Fábio Matheus e Alan Ruiz o time ganhou efetividade. O lance mais perigoso do segundo tempo, inclusive, foi do Guarani. De cabeça, João Victor acertou o travessão de Renan.

Ficha do jogo

Guarani 3

Pegorari; Diogo Mateus, Alan Santos (Walber), Lucão e Mayk (Caíque Silva); Lucas Araújo (Bernardo), Matheus Barbosa e Bruninho (Wenderson); Bruno José, João Victor e Bruno Mendes (Derek). Técnico: Umberto Louzer.

Sport 1

Renan; Ewerthon; Rafael Thyere, Sabino e Victor Gabriel (Labandeira); Ronaldo (Alan Ruiz), Fabinho (Fábio Matheus) e Jorginho; Edinho (Peglow), Luciano Juba e Vagner Love (Fabrício Daniel). Técnico: Enderson Moreira.

Estádio: Brinco de Ouro (Campinas/SP)

Horário: 21h30

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA/GO)

Assistentes: Anne Kesy Gomes de Sá (FIFA/AM) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Gols: Bruno Mendes, aos 4', Bruninho, aos 9' e Matheus Barbosa, aos 34' do 1T (GUA); Ronaldo Henrique, aos 26' do 1T (SPT)

Cartões amarelos: Diogo Mateus, Alan Santos, Derek (GUA); Fabinho (SPT)

Público: 5.275 torcedores

Renda: R$ 107.680,00

