Futebol 1x1 Em campo exclusivo para a modalidade, 1x1 agita moradores do Ibura Jovens veem oportunidade de mudar de vida através do esporte que virou febre no Brasil

Modalidade do momento entre os boleiros pernambucanos, o 1x1 ganhou seu primeiro campo exclusivo, no Recife. Localizado na UR-2, no Ibura, o society entregue pela Prefeitura do Recife no último mês reúne diariamente meninos e meninas que sonham em chegar longe na vida através do futebol. Com direito a pagode para animar os presentes, a Folha de Pernambuco visitou o local e conferiu de perto como a garotada aproveita o espaço.

A modalidade, historicamente popular nas ruas brasileiras, prioriza a habilidade individual do atleta. A composição envolve um goleiro e um jogador de linha em cada equipe. Embora exija desenvoltura física dos praticantes, que precisam defender e atacar em curtos espaços, pessoas de quaisquer idades podem participar.



E há quem tenha o interesse em evoluir na vida através do esporte que virou febre no Brasil. É o caso do jovem Yvson Lucas, de apenas 16 anos. O garoto contou à reportagem que sempre quis ser jogador de futebol, mas devido a problemas físicos, não vai conseguir realizar o sonho. Contudo, como o 1x1 depende apenas do atleta, o adolescente acredita que pode ir longe na modalidade. "O 1x1 é um dos escapes para quem não conseguiu ser jogador. Eu sempre tive o sonho, mas infelizmente tenho problema nos dois joelhos. Então, a modalidade é uma forma de eu continuar este meu sonho", declarou.

De acordo com o Executivo de Infraestrutura da PCR, Antônio Catel, o espaço é muito mais que apenas um lazer para os moradores. Ademais, outros pontos da capital pernambucana serão contemplados com novos campos.

“A ideia é trazer esses jovens para praticar o esporte, ter alegria, tirar da condição de vulnerabilidade, trazer para um campo bacana como este. O local precisava de um equipamento como este, com uma boa iluminação. Ficamos gratificados em trazer este equipamento para a comunidade”, começou.

“Temos uma política interna de fazer em torno de 20 campos chamados de 'gramadão'. Locais de maior dimensão, para a prática maior do futebol. Não só do 'one to one', mas também com dez pessoas, 12 pessoas. Um futebol society para a prática do esporte para o maior número de pessoas. Temos outros equipamentos a serem inaugurados”, finalizou.

