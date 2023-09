A- A+

Futebol Em carta aberta, Alexandre Asfora se coloca à disposição como candidato à presidência do Náutico Vice-presidente social do Timbu deve ser o nome da situação para as eleições presidenciais

O vice-presidente social do Náutico, Alexandre Asfora, publicou uma carta aberta à imprensa em que se coloca à disposição para concorrer ao posto de presidente do clube para o biênio 2023-2024, em eleição que pode ser antecipada para outubro, caso seja aprovada nesta segunda (11), pelo Conselho Deliberativo do Timbu.

Asfora, que também preside o clube Alemão, deve ser o candidato da situação, já que o atual presidente do Náutico, Diógenes Braga, informou que não vai tentar a reeleição.

Confira a nota:

Sou Alexandre Asfora e manifesto felicidade em ter meu nome lembrado na mídia como alguém que pode contribuir com nosso Clube; e por não ter sido identificada qualquer rejeição pela torcida mais fiel do nordeste.

Atualmente desempenho a função de Vice Presidente Social do Náutico, onde venho colaborando para o engrandecimento de nosso Clube com o retorno de atividades sociais.

Afirmo que aceitei a missão diretiva com o único intuito de prestar serviço ao Náutico, Clube do meu coração e dos meus filhos.

Se for o desejo dos associados, sinto-me preparado e apto a colaborar com nosso Clube, principalmente porque adquiri experiência à frente do Executivo do Clube Alemão de Pernambuco nos últimos 6 anos.



Veja também

Luto Goleiro que pegou pênalti de Pelé, Alberto Ginulfi morre aos 81 anos