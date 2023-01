A- A+

Em confronto fraco tecnicamente, Porto e Santa Cruz não saíram do zero na noite desta quarta-feira (18), no Lacerdão, em encontro válido pela 4ª rodada do Campeonato Pernambucano. Em duelo de poucas chances criadas, o Tricolor teve as melhores, mas não conseguiu vazar a melhor zaga da competição em seu primeiro compromisso longe do Arruda na temporada. Com o resultado, a Cobra Coral estacionou na 8ª colocação da tabela, com três pontos. Com seis, os donos da casa ocupam a 4ª posição, e seguem invictos no Estadual.

Sobrou transpiração e faltou inspiração para Porto e Santa Cruz, em um primeiro tempo sob a chuva que caía em Caruaru. As duas equipes fizeram um jogo equilibrado, mas com poucos lances de perigo. O Gavião apostava, principalmente, nas investidas de Danielzinho pela direita. A Cobra Coral, por sua vez, igualou as ações ofensivas e teve mais posse de bola. A melhor oportunidade, no entanto, foi criada apenas aos 35 minutos. Em mais uma noite apagada de Hugo Cabral, Anderson Ceará achou bom passe para Lucas Silva, que dominou e chutou forte em cima do zagueiro Pedrão.

A jogada foi a única em que o camisa 10 tricolor apareceu bem na partida. No segundo tempo, Anderson deu lugar ao jovem Marcelinho, mas a troca pouco surtiu efeito no desempenho do Santa em campo. Com a zaga do Porto bem postada, o time do Arruda custava a ameaçar a meta adversária. Aos 21, Ian cruzou e viu Hugo Cabral finalizar desequilibrado. O lance foi o último do camisa 11, que deixou o campo vaiado. Aos 38, foi a vez de Tharlles cruzar para a área, Paulista ajeitar, e Popó cabecear para boa defesa de Henrique.

Ficha do jogo

Porto 0

Henrique; Danielzinho, Pedrão (Elizeu), Rafael Esculápio, Carioca e Edvaine; Rafael Gelatti (Vagner Rosa), Geyson e Danilo (Wesley Sousa); Fábio Bahia (Luan Carioca) e Tharcysio (Diogo). Técnico: Oscar de Souza.

Santa Cruz 0

Geaze; Jefferson Feijão (Tharlles), Ítalo Melo, Yan e Ian Rodrigues; João Erick (Anderson Paulista), Arthur e Anderson Ceará (Marcelinho); Lucas Silva, Hugo Cabral (Gabriel Popó) e Dagson (Gabriel Cardoso). Técnico: Ranielle Ribeiro.

Estádio: Lacerdão (Caruaru/PE)

Árbitro: Diego Fernando Silva de Lima

Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Junior e Gilberto Freire de Farias

Gols:

Cartões amarelos: Fábio Bahia, Henrique, Geyson (POR); Ian Rodrigues (STA)

