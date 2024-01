A- A+

Campeonato Pernambucano Em Caruaru, Santa Cruz vence Porto e se recupera no Campeonato Pernambucano Tricolor do Arruda volta a vencer depois de duas derrotas em clássicos

Muito pressionado após perder dois clássicos seguidos, o Santa Cruz foi ao Lacerdão com três mudanças promovidas pelo técnico Itamar Schulle - a volta de Thiaguinho depois de suspensão e as entradas de Lucas Bessa no meio e de William no gol tricolor. Precisando mudar o cenário, nesta quarta-feira (31), pela 6ª rodada do Campeonato Pernambucano, o Tricolor do Arruda afastou o tempo ruim e bateu o Porto pelo placar de 3x1, sem muitas dificuldades.

Com as mudanças promovidas pelo treinador, a equipe coral demorou alguns minutos para se encontrar em campo. Mesmo com a maior posse de bola nos primeiros 15 minutos, quem chegou primeiro foi o Porto com Ivisson. Passado o primeiro susto, a equipe do Recife passou a construir boas chances, todas elas com o meia Matheus Melo. Na primeira finalizou dentro da área, mas a defesa adversária afastou. Em seguida, arriscou de fora da área para a defesa de Ciriaco e por fim, uma cobrança de falta que passou perto da trave.

A partir de então o Santa Cruz era dono do jogo. Aos 25, Matheus Melo encontrou lindo passe para Thiaguinho, que invadiu a área, atraiu a marcação dos defensores e só rolou para João Diogo mandar para o gol. Mas o assistente de número dois viu irregularidade na jogada e o lance foi anulado.

As melhores jogadas do Santa aconteciam pelo lado esquerdo com Thiaguinho. Aos 30 minutos, o camisa 17 recebeu a bola na intermediária e percebeu a movimentação de Pedro Bortoluzo, que invadiu a área e de esquerda bateu cruzado para abrir, agora sim, o placar da partida.

Passado o primeiro gol do jogo, o confronto ficou um pouco mais morno. Com o terreno não ajudando tanto, poucas oportunidades foram construídas. Por parte do Porto, uma cabeçada fraca de Ivisson e um chute de muito longe de Bruninho que o goleiro do Santa não teve dificuldades. Já a Cobra coral chegou de novo com um sem pulo de Thiaguinho também de fora da área, mas que foi no centro do gol e Ciriaco fez defesa segura.



O Santa vem sendo um time muito cobrado pela torcida pela brusca queda de rendimento nas etapas finais. Mas dessa vez o time tratou de afastar essa marca. Ainda aos 22 segundos do segundo tempo, Thiaguinho recebeu de Matheus Melo, deixou dois marcadores na saudades e chapou bonito, a bola chegou a beijar a trave antes de morrer no fundo da rede.

Por mais jovem que seja o elenco do Porto e que a posição na tabela de classificação não seja das melhores, o Gavião vem se mostrando uma equipe aguerrida e que não desiste facilmente do resultado. Aos sete, Zé Werison comprovou isso e após cobrança de escanteio, subiu alto e testou para diminuir a diferença no placar.

Depois do gol, a equipe de Caruaru parecia estar melhor e mais perto de empatar. Mas aos 18 da segunda etapa, Caio Melo deu mais calma para a equipe de Itamar Schulle. O meia carregou na intermediária e arriscou de longe, a bola desviou na defesa e matou o goleiro que nada pôde fazer.

O terceiro gol do Santa diminuiu o ímpeto do Porto que pouco conseguiu produzir a partir de então. Fazendo mais uma boa partida, Matheus Melo continuou em busca de gol na partida, mas parou duas vezes em João Ciriaco. Na primeira o goleiro conseguiu espalmar uma finalização que veio com força e na segunda saiu bem nos pés do camisa 10 e impediu mais um gol.

Com o apito final da partida, o Santa Cruz soma três pontos importantes na briga por uma vaga na Série D de 2025. Por outro lado, o Porto se complica na disputa contra o rebaixamento. Na próxima rodada, a Cobra coral visita o Petrolina na terça-feira (06), enquanto que o Gavião vai ao Recife enfrentar o Náutico, na quarta-feira (07).



Ficha Técnica

PORTO 1

João Ciriaco; Juninho (Cristian), Zé Werison, Kaio (Luis Fabiano) e Oziel; Adão, Robinho (Hudson Leal) e Bruninho; João Gabriel, Ivisson (Guilherme) e Itallo (Wilsinho). Técnico: Luciano Ribeiro.

SANTA CRUZ 3

William; Toty, Paulo Cesar, Rafael Pereira e Juan Tavares (João Victor); Lucas Siqueira, Lucas Bessa (Caio Melo) e Matheus Melo; João Diogo (João Pedro), Thiaguinho (Felipe Cardoso) e Pedro Bortoluzo (Wellisson). Técnico: Itamar Schulle.

Local: Lacerdão (Caruaru/PE)

Árbitro: José Woshington

Assistentes: Matheus Valentim e João Henrique de Oliveira Lima

Gols: Pedro Bortoluzo aos 30 do 1T, Thiaguinho aos 1 do 2T e Caio Melo aos 18 do 2T (S) Zé Werison aos 7 do 2T (P)

Cartões amarelos: Itallo e Kaio (P)

Público: 3.120

Renda: R$ 57.375,00

