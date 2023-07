A- A+

Copa do Mundo Em casa, Austrália estreia na Copa do Mundo feminina com vitória diante da Irlanda As anfitriãs largaram na liderança do grupo B do Mundial

Fez bonito em casa. Anfitriã do torneio, a Austrália venceu a Irlanda por 1 a 0 em seu primeiro jogo na Copa do Mundo feminina. O duelo aconteceu nesta quinta-feira (20), no Accor Stadium, em Sidney, e marcou a abertura do grupo B.

O único gol da partida foi marcado de pênalti pela capitã Steph Catley, já no segundo tempo do confronto.

Com a vitória, a Austrália largou na frente no grupo B do torneio, que ainda conta com Canadá e Nigéria. Essas seleções se enfrentam nesta quinta (20), às 23h30.

