A- A+

Campeonato Brasileiro Em casa, Fluminense enfrenta Corinthians em jogo importante para as duas equipes; veja onde assistir Faltando poucas semanas para a final da Copa Libertadores, Fluminense busca vitória no Brasileirão para se aproximar do G6

Nesta quinta-feira (19), o Fluminense encara o Corinthians no Maracanã em um jogo crucial pela 27ª rodada da série A do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21h30.

O Fluminense, oitavo colocado com 41 pontos, busca uma vitória para se aproximar do G6 e recuperar-se após uma derrota para o Botafogo antes da pausa da data FIFA. No entanto, terá que lidar com a ausência do zagueiro Nino, que sofreu uma torção no joelho. O Fluzão de Fernando Diniz se prepara para a final da Copa Conmebol Libertadores, que será realizada no dia quatro de novembro, no Maracanã, onde efrentará o Boca Júniors.

Por outro lado, o Corinthians, 15º colocado com 31 pontos, tenta sua primeira vitória sob o comando de Mano Menezes. A equipe paulista está apenas um ponto à frente do Z-4, composto atualmente por Santos, Goiás, Coritiba e América-MG. Antes do hiato, o Timão enfrentou dificuldades, perdendo na Sul-Americana e empatando em casa com o Flamengo. Eles não terão Lucas Veríssimo e Moscardo devido a suspensão e lesão, respectivamente.

O confronto ganha importância para o Fluminense, mesmo com a final da Libertadores à vista, pois desejam manter vivas suas esperanças no Brasileirão. O Corinthians, por sua vez, luta para se afastar da zona de rebaixamento.

Onde assistir: SporTV e Premiere

Prováveis escalações:

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Marlon, Felipe Melo e Marcelo; André (Martinelli), Alexsander e Ganso; Keno, John Kennedy (Arias) e Cano. Técnico: Fernando Diniz

Corinthians: Cássio, Fagner, Bruno Méndez (Caetano), Gil e Fábio Santos; Maycon, Fausto Vera e Renato Augusto; Rojas (Gustavo Mosquito), Romero e Yuri Alberto. Técnico: Mano Menezes



Veja também

Conflito no oriente médio UEFA não organizará jogos em Israel 'até segunda ordem'