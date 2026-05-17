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Série B Em casa, Sport é derrotado pelo CRB e perde chance de assumir liderança da Série B Rubro-negro teve atuação fraca diante de sua torcida, neste domingo (17)

O Sport perdeu a oportunidade de assumir a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Com fraca atuação, sobretudo no primeiro tempo, o Leão foi superado na noite deste domingo (17), em plena Ilha do Retiro, pelo CRB, por 2x1, pela nona rodada da competição nacional. Foi o primeiro revés da equipe leonina na competição.

O resultado faz o Rubro-negro fechar a rodada na terceira posição, com 16 pontos. Um ponto a menos que o líder São Bernardo. O Galo da Pajuçara, por sua vez, chegou aos 11 pontos e deixou o Z-4. No sábado (23), os pernambucanos vão até Caxias do Sul, onde visitam o Juventude, às 20h30, no Alfredo Jaconi.

O jogo

Quem ignorou a tabela e acompanhou o primeiro tempo na Ilha do Retiro deve ter pensado que o CRB era quem brigava pelo topo da tabela. O clube alagoano foi amplamente superior ao Sport. Com direito a lei do ex, os visitantes foram para o intervalo à frente no placar. Se não fosse pelo goleiro Thiago Couto, a desvantagem leonina poderia ter sido ainda maior.

O goleiro rubro-negro fez pelo menos três boas intervenções ao longo dos 50 minutos jogados na etapa inicial. O camisa 26 salvou o Sport em tentativas de Crystopher, Dadá Belmonte e Lucas Lovat. No entanto, aos 39 minutos, não evitou a abertura do placar. Dadá Belmonte arriscou de fora, Couto deu o rebote, e Mikael apareceu para estufar a rede. Revelado na Ilha, o atacante se conteve na comemoração.

Sem ameaçar a meta adversária na primeira parte, o Sport voltou mais aceso na etapa complementar. Em cinco minutos, o Rubro-negro assustou em boa finalização de Perotti, de fora da área, e em chegada de Madson pela direita. Sem se expor, o CRB foi cirúrgico na primeira boa descida ofensiva. Hereda acionou Danielzinho dentro da área. Inicialmente, o chute do camisa 10 parou em Marcelo Benevenuto. Na sequência, a bola voltou para o jogador alvirrubro fazer o segundo.

O tento fez Márcio Goiano lançar Augusto Pucci e Iury Castilho à partida, nas vagas de Madson e Gustavo Maia, respectivamente. De bicicleta, Castilho quase descontou para os donos da casa.

Aos 32 minutos, porém, o Sport contou com uma bobeira do setor defensivo alagoano para diminuir. Zé Lucas deu lindo passe para Pucci. O lateral cruzou rasteiro, a zaga do CRB vacilou e Iury Castilho tocou para Perotti finalizar de carrinho. Nos acréscimos, Vitor Caetano fez boa defesa, em cabeçada de Biel, para garantir a vitória do Galo da Pajuçara.

Ficha do jogo

Sport 1

Thiago Couto; Madson (Augusto Pucci), Benevenuto, Zé Marcos e Felipinho; Zé Lucas, Biel e Carlos De Pena (Yago Felipe); Marlon Douglas (Gustavo Maia) (Iury Castilho), Perotti e Clayson (Edson Lucas).Técnico: Márcio Goiano.

CRB 2

Vitor Caetano; Hereda, Wallace, Henri, Fábio Alemão e Lucas Lovat; Chrystopher, Pedro Castro (Luizão) e Patrick De Lucca (Danielzinho); Thiaguinho (Douglas Baggio), Mikael (Luiz Phellype) e Dadá Belmonte (Bressan). Técnico: Eduardo Barroca.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Árbitro: Edina Alves Batista (SP)

Assistentes: Evandro de Melo Lima e Rafael Tadeu Alves de Souza (ambos de SP)

VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

Gols: Mikael, aos 39' do 1T, Danielzinho, aos 13' do 2T (CRB); Perotti, aos 32' do 2T (SPT)

Cartões amarelos: Madson , Zé Lucas (SPT); Lucas Lovat, Fábio Alemão, Hereda, Danielzinho (CRB)

Público: 18.444 torcedores

Renda: R$ 516.708,00

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