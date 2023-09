A- A+

Futebol Em caso de bate-chapa, Edno Melo descarta candidatura à presidência do Náutico Em declaração feita durante o programa Soul Boleiro, ex-presidente alvirrubro indica que só participaria do pleito em caso de consenso entre todas as partes

Em entrevista ao jornalista Diego Perez, durante o programa Soul Boleiro, da Match TV, nesta quinta-feira (28), o ex-presidente do Náutico, Edno Melo, afirmou que não será candidato à presidência do clube alvirrubro em caso de bate-chapa - cenário que se desenha atualmente -, podendo pensar em disputar o pleito se houver um consenso entre todas as partes.

“Não sou candidato, não vou ser candidato, não vou disputar uma eleição. Até coloco meu nome para ajudar o clube. Não vou participar de nenhuma eleição do Náutico”, afirmou, indicando o único caso em que abriria uma exceção. "Um consenso, se for conversado e se a gente tiver condições de fazer um consenso, não vejo problema nenhum. Mas lançar uma candidatura para o bate-chapa, eu não vou de jeito nenhum”, completou.

O Náutico decidiu antecipar as eleições presidenciais, antes agendadas para dezembro. O pleito ocorrerá até o dia 12 de novembro. Ainda não há chapas oficializadas, mas alguns nomes despontam para concorrer ao posto de chefe do Executivo. Na situação, sem a intenção do atual mandatário do Timbu, Diógenes Braga, de buscar a reeleição, o grupo pode apostar no vice-presidente social, Alexandre Asfora. Na oposição, o advogado Aluísio Xavier é o mais ventilado para ser o candidato.

O clube também pode, no ano que vem, começar sob um novo modelo de gestão, deixando de ser uma associação civil sem fins lucrativos para se tornar Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Mudança que pode acontecer com um investimento perto de R$ 1 bilhão nos próximos 10 anos, com a venda de 90% das ações do clube.

Veja também

Futebol Berguinho e Denilson acertam rescisão com o Náutico