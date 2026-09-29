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VÔLEI Em caso raro no Japão, jogador de vôlei se assume gay: "Acabei negando quem eu era" Rui Takahashi afirmou que irmão, astro da seleção do país, o ajudou a aceitar sexualidade

O jogador de vôlei japonês Rui Takahashi se assumiu gay nesta terça-feira, afirmando que deseja ajudar outras pessoas que lutam para aceitar sua identidade sexual em um país onde é incomum atletas se assumirem. Takahashi, de 26 anos, que joga na primeira divisão da liga profissional de vôlei do Japão, publicou uma mensagem nas redes sociais acompanhada de um retrato em preto e branco.

Na publicação, ele disse que, desde jovem, tinha "medo" de confrontar "uma certa faceta" de si mesmo.





@rui_takahashi_/Instagram

"Lutei contra isso e acabei negando quem eu era", escreveu. "Essa é a realidade: que sou gay e que faço parte de uma minoria sexual", acrescentou.

Takahashi afirmou que seu irmão, Ran, um astro muito popular da seleção japonesa de vôlei, o ajudou a aceitar sua sexualidade.





"Conversar com o Ran foi o gatilho que finalmente me permitiu me aceitar pela primeira vez", explicou. Takahashi tornou-se um dos poucos atletas profissionais a se declarar abertamente parte da comunidade LGBT no Japão.

A jogadora de futebol Shiho Shimoyamada foi a primeira a se assumir em 2019. Takahashi disse que espera que sua revelação ajude outras pessoas em situações semelhantes.

"Ficaria feliz se minha decisão de me confrontar e falar com minhas próprias palavras pudesse, mesmo que modestamente, servir como um catalisador para elas", escreveu ele.

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