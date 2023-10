Tabu: Sport nunca bateu o Juventude atuando em Caxias do Sul

A- A+

Ambiente que não propicia boas memórias para o Sport, o Estádio Alfredo Jaconi, casa do Juventude, é uma pedra no sapato do clube. No histórico de seis jogos realizados como visitante, o Leão nunca saiu com os três pontos de Caxias do Sul, resultado esse que seria importante na briga pelo o acesso à Série A, já que a gordura para os adversários diretos vem sumindo nas últimas rodadas.

Em seis partidas que Juventude e Sport fizeram em Caxias do Sul, os clubes ficaram na igualdade em três jogos e em outros três o time alviverde se deu melhor. Na última vez que se encontraram no Alfredo Jaconi, os gaúchos venceram por 1x0, pelo Brasileirão de 2021.

A maioria dos confrontos entre as equipes ocorreram na primeira divisão, sendo a atual temporada apenas a segunda vez em que o Leão e Papo se medem na Série B. Antes disso, só haviam se encontrado em 1990, ano em que o Sport conquistou o acesso e o título, que ainda são os mesmos objetivos para 2023.

Em casa, Juventude costuma ir bem contra times da parta de cima

Para seguir sonhando com essas metas, um triunfo será importante para o Sport, mas além do histórico que não é favorável dentro do Jaconi, sob o comando de Thiago Carpini, o Juventude costuma ir bem diante dos rivais diretos. Ironicamente, o Juve deixa alguns escapar pontos diante de times da parte de baixo da tabela, o que lhe deixa apenas com a 10ª melhor campanha como mandante.

Diante dos times que ainda estão na briga pelo acesso, o gaúchos não deixaram a vitória escapar contra o Guarani (4º), Criciúma (8º), Atlético-GO (5º), Novorizontino (6º) e Vitória (1º). Os únicos tropeços contra esses concorrentes foram diante do Mirassol (7º), na já distante sexta rodada e contra o Vila Nova (9º), na 22ª.

Pontuar é necessário

Mesmo sem perder há seis partidas, o recorte recente do Sport não é dos melhores, principalmente no que diz respeito ao desempenho da equipe em campo. Foram quatro empates e duas vitórias e ainda assim a distância para as equipes fora do G4 diminuiu. O Leão tem apenas dois pontos de diferença para o Atlético-GO, primeiro time fora da zona de acesso, e caso perca diante do Juventude, corre o risco de sair do grupo dos quatro melhores colocados e agravar ainda mais a crise.

